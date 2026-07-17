Zuleyka Jerrís Rivera Mendoza dio a conocer lo que es tener sazón en Miss Universe 2006, concurso donde la reina puertorriqueña puso a gozar al mundo tras darlo todo con su impresionante pasarela en traje de baño, derrochar elegancia en su impecable presentación de gala con el impactante vestido de cadenas de Carlos Alberto, momento que todavía sigue vivo en la cultura popular de la Isla, y hacer historia al convertirse en la quinta puertorriqueña en conquistar la corona internacional.

20 Fotos Un repaso en fotos a la última vez que una boricua ganó el certamen de belleza.

Luego de 20 años, la modelo y actriz afirma que todavía disfruta el privilegio de llevar la esencia de su pueblo, su gente, y su cultura al mundo entero, y está lista para celebrarlo en un encuentro único desde el vestíbulo del Fairmont El San Juan Hotel este 23 de julio.

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Rivera compartió con Primera Hora que la actividad aspira a conmemorar el inolvidable triunfo que vivió desde el Shrine Auditorium en Los Ángeles, California, donde la Isla del Encanto marcó territorio nuevamente como uno de los “powerhouses” de belleza, así como las oportunidades que le ha brindado ser reina universal, desde servir como portavoz para diversas causas sociales, desenvolverse en el mundo de la moda, y hasta sobresalir en la industria del entretenimiento.

“Siempre que voy a cualquier lugar del mundo, siempre que haga cualquier proyecto, ahí no es solamente Zuleyka Rivera la que se está presentando ese día, se está presentando la puertorriqueña, la que nació en Salinas, la que estudió en escuela pública, la que tuvo unos sueños como muchos de nosotros los puertorriqueños”, destacó la boricua. “Esto será una noche para conmemorar, para celebrar nuestras raíces, que eso incluye lo competitivos que somos en todo: en los deportes, en los certámenes de belleza, en todo”, apuntaló.

Pero más que los premios, Rivera resaltó que el motivo de este bembé es honrar la fortuna de seguir conectando todavía con el público por un momento que vivió en plena juventud.

20 Fotos La Miss Universe 2006, que cumple años este 3 de octubre, ha dejado huella en cada etapa de su carrera.

“Todavía al sol de hoy me sigo considerando como la reina del pueblo, y me gusta el hecho de que el público haya podido ver esta transición tan bonita de ser una niña inocente a los 18 años, con muchas ilusiones, muchas ganas de explorar, de aventurarse, de conocer el mundo, de servir, a ser una mujer que le hayan dado esa gran oportunidad, y que lo sientan como parte de ellos es bien bonito, porque yo ahora, que tengo la oportunidad de vivir en Puerto Rico, voy al supermercado, voy a cualquier lugar, y como la gente me habla es literalmente como si ellos fueran parte de mi familia. Eso es algo que se logra solamente con muchos años de experiencia”, manifestó la figura.

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A sus 38 años de edad, Rivera sigue firme en honrar la plataforma que la ha bendecido con momentos inigualables, como ser el rostro principal del video musical de “Despacito”, canción de sus compatriotas Luis Fonsi y Daddy Yankee que poseen más de 9,000 millones de vistas en YouTube, y hasta educar al público junto a su mamá, Carmen Mendoza, sobre la diabetes en Puerto Rico con la empresa Absolife FMS.

“Hace 20 años ganamos la corona de Miss Universe, pero mucho antes que eso, yo agarré un sueño, lo profundicé tanto en cada célula de mi persona, y ahora el compromiso sigue vigente. Esos sueños deben honrarse todos los días de nuestras vidas, ahora más de 75 mujeres estarán en esta plataforma de Miss Universe, cada quien representa un país y sus causas, y eso es bien poderoso, nos da la oportunidad de poder unir naciones a nivel internacional. Y eso para mí significa muchísimo”, acotó.

Jennifer Barreto es “excelente candidata”

Rivera también aseguró que el bembé que tendrá la próxima semana también será el espacio idóneo para celebrar a la nueva Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, quien será la anfitriona del concurso internacional que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

14 Fotos La candidata de San Sebastián se coronó esta noche en Bellas Artes de Caguas.

“Tenemos una excelente candidata este año, estoy muy ilusionada con ella y con el excelente papel como anfitriona que va a hacer”, manifestó la ex-Miss Universe sobre la entonces representante de San Sebastián que conquistó el concurso internacional el pasado mes de junio en el Bellas Artes de Caguas.

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Rivera indicó que la beldad de 27 años cuenta con muchas cualidades a su favor, desde su desarrollo profesional y su belleza, pero lo más que aprecia de la pepiniana es su autenticidad.

“La he visto ya en algunas entrevistas radiales y de televisión, y veo una chica muy genuina, una mujer que está muy comprometida, una mujer muy segura, una mujer que conoce muy bien lo que está haciendo”, puntualizó.

“¿Entiende que Barrero tiene una buena oportunidad para llegar lejos en esta edición de diamante de Miss Universe?”, preguntó este medio.

“Definitivamente. Definitivamente. No voy a decir más nada”, respondió.