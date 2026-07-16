Jennifer Barreto, la actual Miss Universe Puerto Rico 2026, volverá el próximo 31 de julio al municipio de San Sebastián para celebrar su victoria en el certamen de belleza local en un recorrido por el pueblo pepiniano.

La reina de belleza será homenajeada durante la actividad Pepino Arte Vivo, evento histórico que regresa con una edición muy especial bajo el lema “San Sebastián Recibe a su Reina”.

Dicho evento consistirá en una jornada que reunirá a residentes, comerciantes, artistas y visitantes para reconocer el logro de Barreto, quien conquistó el título nacional el pasado 25 de junio en el Bellas Artes de Caguas, y celebrar el orgullo que representa para todo el municipio.

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“Jennifer Barreto ha demostrado que los sueños se alcanzan con disciplina, preparación y un profundo compromiso con servir a los demás. San Sebastián celebra mucho más que una corona; celebramos a una mujer que representa los valores de nuestra gente y que llevará con orgullo el nombre de nuestro pueblo ante Puerto Rico y el mundo. Invitamos a todos los pepinianos y visitantes a que nos acompañen el próximo 31 de julio para brindarle el recibimiento histórico que merece”, expresó el alcalde de San Sebastián, Eladio “Layito” Cardona Quiles, en declaraciones escritas.

El recibimiento incluirá un recorrido por las principales calles del pueblo, donde el público tendrá la oportunidad de saludar y compartir con la nueva soberana de la belleza puertorriqueña. La celebración culminará con un evento artístico y protocolar en el que Barreto agradecerá el respaldo recibido por parte de su pueblo.

“Invitamos a todo Puerto Rico a celebrar a su reina. Una mujer auténtica, brillante, humana y muy determinada que, con su don de gente y en tan poco tiempo, se ha ganado el corazón de Puerto Rico. Me emociona mucho que San Sebastián la celebre el 31 de julio y que ella pueda conectar con los asistentes al evento, algo que tanto disfruta hacer.”, expresó Yizette Cifredo, directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

El Municipio de San Sebastián extendió una invitación a toda la ciudadanía para que forme parte de esta celebración histórica y acompañe Barreto en el cálido recibimiento que merece como la nueva reina anfitriona de cara al concurso internacional que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.