Jean Carlos Barreto desbordaba de orgullo tras el triunfo de su esposa Jenniffer Barreto, quien se coronó anoche como la Miss Universe Puerto Rico 2026.

“Estoy sumamente orgulloso de ella, (de) todo el esfuerzo desde el principio que ha puesto”, expresó a Noticentro (WAPA).

Y Jean Carlos no fue el único, sino que la su hija de 7 años, Penélope, también aseguró que ver a su mamá en tarima la hizo sentir “feliz”.

Durante la gala que se celebró en el Centro de Bellas Artes en Caguas, la participante de 27 años y profesional de la salud mental brilló.

Las reinas que llegaron al Top 8 fueron Utuado (Krystal Lorene González Del Valle), Orocovis (Ariana Pagán González), Salinas (Natalia Molina Colón).

“Lo han visto en las competencias en las cámaras, pero fuera de eso, yo estoy súper orgulloso viendo todo el esfuerzo que ella ha puesto. Súper orgulloso de ella”, reiteró Jean Carlos al noticiario.