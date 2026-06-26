Génesis Dávila, quien compitió bajo la banda de Arroyo, obtuvo el puesto de primera finalista en la final de Miss Universe Puerto Rico 2026, certamen que coronó como ganadora a Jennifer Barreto, representante de San Sebastián.

Para Dávila, esta participación marcó su tercer intento en busca de la corona nacional. Su primera aparición en el certamen fue en 2013, cuando también logró posicionarse como primera finalista, mientras que en 2024 no consiguió clasificar entre las semifinalistas.

Tras concluir la competencia, la beldad recurrió a sus redes sociales para compartir un extenso mensaje de agradecimiento, en el que expresó gratitud hacia su familia, su equipo de trabajo y el público que la apoyó durante el proceso.

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“Puerto Rico, mi isla del alma... gracias”, inició en su escrito, donde destacó que su recorrido no fue solo una competencia, sino “una vida entera dedicada a un sueño”. También agradeció a Dios por su fortaleza, a su familia por ser su “refugio” y a sus seguidores por acompañarla en cada etapa.

Dávila describió el apoyo recibido como “el combustible que mantuvo viva esta llama” y aseguró que cada mensaje de aliento contribuyó a sostener su motivación durante la competencia.

La finalista cerró su mensaje asegurando que se lleva consigo el respaldo del público puertorriqueño, al que describió como un ejemplo de “valentía, entrega y amor sin límites”.