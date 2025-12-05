DJ Luian sorprendió en las redes sociales al publicar una candente foto junto a Zuleyka Rivera, capturada durante su reciente viaje a Dubái.

La imagen -la segunda en la publicación de Instagram- muestra a la pareja en un momento íntimo.

En su publicación, DJ Luian escribió: “MAMI QUE TU QUIERE? CALENTURRI”, frase de la canción Calor (2008) del exreguetonero Héctor “El Father”.

Aunque la relación de los boricuas ha estado marcada por altibajos, los seguidores del productor musical se expresaron emocionados ante la fotografía.

Zuleyka también compartió varias fotos de su viaje, luciendo lo que parece ser el anillo de compromiso que DJ Luian le entregó en 2023.

En 2023, DJ Luian y Zuleyka organizaron un fiestón de compromiso en Orlando, Florida. Pero durante 2024 y buena parte de 2025, no se supo nada de ellos… hasta ahora.