¡Tomen nota!

La Organización Miss Universe anunció este miércoles el calendario oficial de su histórico Aniversario 75, que se llevará a cabo este noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

La entidad intenció que la celebración incluirá tres eventos que reunirán a las delegadas que buscarán convertirse en la sucesora de la mexicana Fátima Bosch para una semana inolvidable en honor a la belleza, la cultura, el liderazgo y el legado de Miss Universe.

El aniversario culminará con la Competencia Final de la 75.ª edición de Miss Universe el martes 24 de noviembre en el icónico Choliseo, donde Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, buscará no sólo clasificar la Isla por novena ocasión consecutiva, pero también alzarse con la sexta corona universal ante una audiencia global.

PUBLICIDAD

De cara a la Gran Final, el público podrá ser testigo de dos eventos adicionales:

Sábado 21 de noviembre – El National Costume Show, una vibrante celebración de las culturas, tradiciones y orgullo nacional del mundo, donde las delegadas presentarán creaciones extraordinarias inspiradas en sus países.

– El National Costume Show, una vibrante celebración de las culturas, tradiciones y orgullo nacional del mundo, donde las delegadas presentarán creaciones extraordinarias inspiradas en sus países. Domingo 22 de noviembre – La Competencia Preliminar, donde las concursantes competirán en las categorías de traje de gala y traje de baño ante el Comité de Selección, ayudando a determinar a las finalistas de la Gran Final.

Ronald Day, actual director ejecutivo de la Organización Miss Universe sostuvo en declaraciones escritoas que “celebrar 75 años de Miss Universe es más que honrar nuestra historia: es celebrar a las mujeres extraordinarias que han inspirado a generaciones a través de la confianza, el propósito, el liderazgo y el servicio”.

“Este aniversario reunirá a mujeres admirables de todo el mundo que representan los valores de nuestra organización y son modelos a seguir en sus comunidades. Junto con tecnología de vanguardia, innovación y un entretenimiento espectacular, estos tres eventos inolvidables celebrarán el impacto global y el legado perdurable de Miss Universe mientras miramos hacia el futuro”, apuntaló Day.

La Celebración del 75 Aniversario se producirá en estrecha colaboración con el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico, cuyo apoyo ha sido fundamental para traer esta edición histórica a la Isla.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, expresó en comunicado de prensa que “el anuncio de las fechas oficiales del 75 Aniversario de Miss Universe marca el inicio de una celebración histórica para Puerto Rico”.

“Durante esa semana, nuestra Isla será el escenario donde el mundo se une para celebrar la belleza, la cultura y el liderazgo femenino, mientras mostramos la hospitalidad, el talento y la riqueza de nuestro destino ante una audiencia global. En la Compañía de Turismo de Puerto Rico continuamos trabajando junto a la Organización Miss Universe, el Gobierno de Puerto Rico y nuestros aliados para ofrecer una experiencia de clase mundial que generará un impacto positivo en la economía y en la industria turística”, agregó.

PUBLICIDAD

Además de los tres eventos televisados, la Organización Miss Universe llevará a cabo una serie de actividades especiales durante las semanas de competencia, incluyendo experiencias culturales, iniciativas comunitarias, eventos de medios, activaciones de aliados y celebraciones que resaltarán aún más la belleza, la hospitalidad y el espíritu vibrante del país.

Este certamen marcaría la cuarta ocasión en la que Puerto Rico es sede del reconocido certmane de belleza. La primera ocasión se dio en 1972, donde el concurso llegó al Cerromar Beach Hotel en Dorado, marcando precedente como el primer concurso en celebrarse fuera de Estados Unidos continental.

Puerto Rico repitió como país sede en el año 2001, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, donde la representante boricua Denisse Quiñones conquistó la corona desde su tierra natal. La Isla volvió a ser sede un año más tarde, no obstante, la competencia intenacional tuvo lugar en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan.

La información de boletos para los tres eventos se anunciará próximamente.