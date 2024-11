VIctoria Kjaer, la bailarina de 21 años, hizo historia al convertise en la primera delegada de Dinamarca en coronarse como Miss Universe.

La reina, quien se destacó por su plataforma de salud mental, se convirtió en la sucesora de Sheynnis Palacios, quien logró conseguirle el título internacional a Nicaragua el año pasado desde El Salvador.

“Todo el mundo que están viendo esto, no importa de dónde vienes, no importa tu pasado, tú siempre puedes elegirlos a convertirlos en tus fortalezas. Eso nunca va a definir quien eres, solo tienes que seguir luchando. Yo me paro aquí hoy porque yo quiero cambiar, yo quiero hacer historia, y eso es lo que estaré haciendo esta noche”, manifestó la beldad en la pregunta final de la gala, lo que provocó emoción en la audiencia que dijo presente a la Arena Ciudad de México.

PUBLICIDAD

A cambio de un sueldo anual de $250,000, Kjaer ejercerá una labor de tiempo completo apoyando causas sociales y humanitarias, así como hablar de temas pertinentes ante el mundo.

Chiddima Adetshina, la delegada nigeriana de 24 años, hizo historia al llevar al país africano a la posición de virreina. Por su parte, María Fernanda Beltrán, Miss México, se consagró con el tercer puesto, mientras que la tailandesa Suchata Chungsrai y la venezolana Ileana Márquez ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente.

Cabe destacar que la valenciana se convirtió en la segunda reina madre en clasificar entre las primeras cinco finalistas del certamen. El año pasado, Miss Colombia fue la primera mamá en llegar hasta las cinco finalistas.

Puerto Rico en el Top 12

Jennifer Colón Alvarado, la delegada de Puerto Rico, llegó hacer historia al ser la primera madre boricua en llevar a la Isla a las 12 semifinalistas en Miss Universe.

La orocoveña tuvo su momento para mostrar su seguridad escénica en el desfile de traje de baño, mientras que también tuvo la oportunidad para modelar en la categoría de traje de gala, donde optó esta ocasión por un vestido con falda plisada azul añil de la casa de moda puertorriqueña Eclíptica, y ornamentos florales dorado del diseñádor Fabían de la Fuente.

Según la organización Miss Universe Puerto Rico, la soberana “estuvo involucrada en todo el proceso para tener el vestido soñado, se alejó de lo tradicional y optó por un diseño exótico confeccionado en tul de seda”.

“El color azul verdoso fue una elección acertada, pues realza la tez y los tonos de la Miss Universe Puerto Rico. El contraste con la exclusiva pieza dorada, diseñada y creada a medida por el diseñador Fabián de la Fuentes, evoca la esencia de una diosa griega. Todo el concepto creativo proyecta una figura ligera y fluida para tener libertad en el escenario”, expuso la franquicia en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La participación de Colón representó un logró histórico para Miss Universe Puerto Rico, ya que además de ser la primera boricua madre, también es la mujer mayor de 28 años, en representar a la Isla en la plataforma universal.

Colón también se alzó con el cetro nacional 15 años luego de haberse consagrado como primera finalista en el concurso nacional del 2009, donde la soberana de ese momento fue la caborrojeña Mayra Matos.

El top 12 estuvo compuesto por Bolivia, México, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, Nigeria Rusia, Chile, Tailandia, Dinamarca, Canadá y Perú.