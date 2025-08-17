La exreina de belleza Zuleyka Rivera fue una de las personalidades homenajeadas durante la edición número 19 del “Caney de la Fama, la Cultura y el Deporte Salinense”, dirigido a destacar a compueblanos quienes han sobresalido en alguna de estas facetas.

Además de Miss Universe 2006, los homenajeados en el evento que la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, celebró el sábado junto con la Clase 2025 fueron Jennifer M. Caraballo Maldonado - Atletismo, Plena 97 - Béisbol Clase A 2018, Gilberto Vega Merced - Boxeo, Héctor Santiago Colón- Héroe Nacional, Angelo Justiniano Padilla – Esgrima, y José F. Cordero Torres “Pepito” - Propulsor Boxeo.

“Para nosotros los salinenses es un orgullo contar con la labor cívica y desinteresada del Caney de la Fama, la Cultura y el Deporte. Durante los últimos 12 años, un grupo de salinenses se han dedicado a revitalizar el Caney símbolo del deporte nuestro, incorporando al mundo de la cultura, para exaltar no solo a los deportistas, sino también a las personas que contribuyen a ella”, señaló la alcaldesa mediante comunicado de prensa.

Bonilla Colón agradeció al presidente del Caney, Tomás Cartagena Mateo, a la Junta y a todos los voluntarios. “Esta Clase 2025, reconoce el talento, gallardía disciplina de siete inmortales de la cultura y el deporte, por parte de un pueblo que vive orgulloso de su gente, su diversidad y su historia”, manifestó, de acuerdo con la comunicación escrita.

El 22 de junio de 2019 se inauguró la instalación de la actual sede del “Caney de la Fama del Deporte Salinense”. El autor, historiador y estadístico salinense Jossie Alvarado explicó que desde el 1990 se hacen las exaltaciones al Salón de la Fama en Salinas, pero no contaban con un espacio físico. El salón, ubicado en la Escuela de Bellas Artes de Salinas, está dedicado al excampeón mundial de boxeo Ángel ‘Cholo´ Espada.

“Cholo Espada fue el cuarto campeón mundial que tuvo Puerto Rico y el primero que ganó el título aquí en Puerto Rico. Ahora, nosotros los salinenses sabemos que lo más importante que le regaló a nuestro pueblo fue los más de 40 años que le dedicó a los niños y jóvenes del pueblo como entrenador de boxeo”, finalizó Bonilla Colón.

Un percance con su Tesla

Zuleyka Rivera tomó con humor el que tuviera que ser asistida por una grúa ya que no hizo las gestiones para llevar el vehículo Tesla a una estación de carga.

“No lo van a creer 😆 De todas las Hadas 🧚‍♀️ me tocó ser la #QUEDADA”, escribió junto al video que publicó en redes sociales, en el que aparece dentro del vehículo junto a su hijo, Sebastián, y un amigo.

“Soy nueva en esta nueve tecnología del Tesla, ¿y qué pasó Sebastián, qué nos acaba de pasar en Puerto Rico…? ¡Nos quedamos sin carga!”, confesó entre risas en el clip que compartió en las redes sociales. “Estamos metidos en una grúa”, prosiguió mientras mostraba el vehículo siendo remolcado.

Muchos usuarios elogiaron su actitud positiva ante la situación. “Jajajajaja amé tu actitud 😂❤️ , cómo decia mi abuela , algunos se ahogan en un vaso de agua , otros se toman el agua y continúan con actitud positiva 👌🏻 , tú te tomaste el agua y hasta sonreíste”, escribió una persona que se identifica como alexxa0519, mientras que brenda24.lisa le comentó “bendito, cosas que pasan momento para recordar y reírse”.