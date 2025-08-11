La nueva Miss Universe República Dominicana, Jennifer Ventura, reveló el motivo detrás del vestido de gala que usó el domingo para el último desfile de la competencia, así como para la ronda de preguntas y posteriormente su coronación.

El vestido blanco largo estilo columna con pedrería y detalle rosado en la cintura y capa transparente representa una orquídea, según contó la modelo dominicana en su cuenta de Instagram, donde afirmó que optó por el diseño en honor a su madre, Roselin Marte Nova, fallecida en la tragedia de la discoteca Jet Set.

“La orquídea florece donde vive el recuerdo”, inició Jennifer Ventura en su publicación tras ganar el título nacional.

“Este vestido rinde tributo a mi madre, cuya flor favorita era la orquídea, símbolo de amor eterno y belleza delicada. Cada detalle en mi diseño lleva la esencia de quien me enseñó a amar con ternura y a brillar con fuerza. Hoy, camino envuelta en tu memoria, como un homenaje silencioso al vínculo que ni el tiempo ni la ausencia podrán romper”, sostuvo.

Jennifer también honró a su difunta progenitora representando a Barahona, su provincia natal, durante la competencia, además que ambas estudiaron la misma carrera universitaria, Ingeniería Civil.

Roselin Marte Nova nació en Barahona, pero su anhelo de superación y el deseo de estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo la motivaron a trasladarse a la capital dominicana, donde también se especializó en Ingeniería Estructural.

El certamen de Miss Universe 2025 se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre