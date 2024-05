El escándalo se volvió protagonista en uno de los certámenes de belleza más famosos, luego de que dos reinas, UmaSofía Srivastava y Noelia Voigt, tomaran la sorprendente decisión de renunciar a sus títulos de Miss Teen USA y Miss USA, respectivamente. Estas bajas repentinas pusieron de manifiesto diferencias significativas entre estas mujeres y las autoridades del certamen.

La controversia se expuso cuando Srivastava, de 17 años, compartió la renuncia a través de su cuenta de Instagram, donde argumentó que sus valores personales ya no se alineaban completamente con la dirección de la organización de Miss Teen USA. En sus declaraciones, expresó su gratitud por la experiencia que había tenido como reina, pero dejó claro que era hora de seguir adelante y enfocarse en otros proyectos acordes con sus objetivos personales.

“Después de una cuidadosa consideración, he decidido renunciar porque descubro que mis valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización”, afirmó en su comunicado. Aunque no proporcionó más detalles específicos sobre sus problemas con el certamen, afirmó que se postulará a universidades y seguirá enfocada en sus proyectos comunitarios.

“A pesar de que no fue así como vi que mi reinado llegaba a su fin, estoy emocionada de continuar mi defensa de la educación y la aceptación, comenzar a postular a universidades y compartir algunos proyectos nuevos e interesantes en That’s Fan Behavior [su blog] con aquellos de ustedes que planean quedarse. Al final del día, soy muy afortunada de haber tenido el privilegio de esta experiencia, pero si esto es solo un capítulo, sé que la historia de mi vida será realmente increíble”, sostuvo.

La repentina renuncia de Noelia Voigt a la corona de Miss USA

Por otro lado, en un sorpresivo giro de los acontecimientos, Noelia Voigt, de 24 años, recién coronada como Miss USA 2023, también renunció a la corona. El lunes, la joven publicó un comunicado a través de sus redes sociales donde destacó la importancia del bienestar mental como su principal motivación. La decisión de Voigt, quien ostentaba a su vez el título de Miss Utah USA desde abril de 2023, reflejó una prioritaria atención a su salud emocional y psicológica al revelar la complejidad detrás de la vida en el mundo de los concursos de belleza.

“En la vida, valoro mucho la importancia de tomar decisiones que sean mejores para uno y para la salud mental”, expresó. Como la primera mujer venezolana-estadounidense en ganar Miss USA, Voigt centró su campaña en mensajes anti-bullying, concientización sobre la violencia en el noviazgo y la reforma migratoria.

Sin embargo, su compromiso con estas causas no fue suficiente para mitigar los desafíos emocionales que enfrentaba, lo que la llevó a tomar la difícil decisión de dejar su cargo. “Nuestra salud es nuestra riqueza”, agregó al subrayar la necesidad de cuidar de uno mismo, incluso en entornos tan exigentes.

Tanto las organizaciones Miss USA como Miss Teen USA confirmaron las salidas de Voigt y Srivastava, y les agradecieron por su servicio en sus respectivos roles. Además, agregaron que el bienestar de sus campeonas es una prioridad absoluta. En contraste, otras reinas de belleza sugirieron que Voigt y Srivastava tendrán más que decir sobre lo sucedido y pidieron acciones concretas.

“Estamos pidiendo a la organización Miss USA que libere a Noelia del NDA [siglas de Acuerdo de no divulgación, en español] de su contrato, a perpetuidad, para que sea libre de hablar sobre sus experiencias y su tiempo como Miss USA”, escribió Miss Wisconsin USA 2023, Alexis Loomans, en su cuenta de Instagram. “Nuestro objetivo es devolverle la voz a Noelia. Pedimos total transparencia para los concursantes de la generación de 2024 y más allá”, agregó.

Por su lado, Miss Nueva York, Rachelle Di Stasio, afirmó que “la voz de todos merecen ser escuchadas y no silenciadas. Estoy con Noelia y UmaSofia”, al compartir la misma publicación que su colega Alexis Loomans. “La hermandad no se trata solo de permanecer juntas cuando las cosas van bien, sino también de permanecer juntas cuando las cosas son difíciles, apoyarse unas a otras y empoderarse unas a otras para superarnos”.

Tras la renuncia de Noelia Voigt, quién es la nueva Miss USA

Tras la renuncia de Noelia Voigt, la organización anunció oficialmente a la nueva titular del codiciado título: Savannah Gankiewicz, Miss Hawaii USA. Nacida y criada en Kihei, en la isla de Maui, la nueva Miss USA 2023 es modelo, emprendedora y directora de programa de What Makes You Feel Beautiful, una organización sin fines de lucro dedicada a fomentar el amor propio en niñas y mujeres de todas las edades.

“Estamos orgullosos de coronar a Savannah, una verdadera representación de visión, inteligencia y compasión”, declaró Laylah Rose, CEO y presidente de la organización, en el comunicado oficial: “Su dedicación a empoderar a las mujeres a través del amor propio y la confianza es inspiradora, y esperamos con ansias su impactante reinado”.

La joven, quien quedó como primera finalista en Miss USA 2023, aceptó la corona. Además, expresó su solidaridad con la conciencia sobre la salud mental, en línea con la renuncia de Noelia Voigt.

“A mis compañeras hermanas de Miss USA, creo que es crucial que nos mantengamos unidas por el futuro de la organización y la clase entrante de 2024 y más allá”, afirmó. “Prometo todo mi apoyo a las nuevas delegadas que se han dedicado a sus certámenes estatales, y me he comprometido a asegurar una transición perfecta y memorable entre los titulares de Miss USA”, cerró.