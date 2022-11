El miércoles en la noche Diana Silva, Miss Distrito Capital, se coronó Miss Venezuela 2022. Una decisión que tomó por sorpresa al jurado del certamen de belleza que votó por Miss La Guaira para ser coronada como soberana de la belleza venezolana.

Las ganadoras del certamen fueron Diana Silva, Miss Venezuela, y Andrea Rubio, que irá al Miss Internacional, mientras que el cuadro lo completaron Delta Amacuro como primera finalista y Miss La Guaira segunda finalista. Para el jurado, estas últimas eras las ganadoras.

¿Qué ocurrió en el Miss Venezuela?

Tras la coronación de Miss Distrito Capital, los miembros del jurado quedaron desconcertados. «También fue una sorpresa para el jurado. La noche fue de Delta Amacuro y de La Guaira, que tuvieron la mejor actuación y las mejores respuestas», aseguró Toto Aguerrevere, locutor y jurado del certamen de belleza.

Extrañados por los resultados –explicó Aguerrevere–, los miembros del jurado se consultaron entre sí por quiénes habían votado. «Y, oh sorpresa, no escogieron a las que habíamos elegido», contó en entrevista con Shirley Varnagy para el para Circuito Onda.

Aguerrevere agregó que, finalizado el concurso, les explicaron que no solo el jurado vota por las candidatas, también lo hacen los trabajadores de la Organización Miss Venezuela. «Todo el personal que labora en la organización su voto cuenta y eso (los votos) se meten en una cajita sellada. La combinación de todos esos votos es lo que dio que Diana Silva, Miss Distrito Capital, fuese la ganadora», comentó.

Maritza Pineda, exreina de belleza y jurado del certamen, se fue antes de la coronación y cuando estaba por salir del Poliedro se encontró con Nina Sicilia, gerente general del Miss Venezuela, y le preguntó: «¿qué pasó? ¿por qué ganó esta niña por la que no hemos votado?»

La respuesta fue –explica Pineda– que además del jurado hay otro grupo, compuesto por 20 personas, que también votan. «Supuestamente son el comité de la belleza, artistas, maquilladores”, dijo la exreina de belleza en un video que compartió en sus redes sociales, en el que cuestiona a la Organización Miss Venezuela sobre el papel que les dieron como jueces. «¿Por qué ponen un jurado frente a la pantalla? Hagan ustedes su selección y no hay ningún problema, mandan a la niña que ustedes quieran. Pero no nos pongan a nosotros a perder el tiempo», agregó.

Le deseó suerte y éxito a Diana Silva en el Miss Universo. «Que Dios la bendiga, que le vaya muy bien y que ojalá nos pueda traer la corona», finalizó.

Por su parte, Iván Dumont, fotógrafo del Miss Venezuela durante la gestión de Osmel Sousa, comparó a la organización de belleza con el Centro Nacional Electoral (CNE) por su falta de transparencia. «Eso no es otra cosa que una fachada para controlar quién gana y quién no, tal cual el CNE decide quién gobierna Venezuela. En otras palabras: ustedes (el jurado) votan, pero nosotros (OMV) decidimos quién gana y nos burlamos de todos», compartió en sus historias de Instagram.

¿Qué dijo Osmel?

Osmel Sousa, expresidente de la Organización Miss Venezuela, no asistió ni vio el certamen de belleza; sin embargo, está enterado de lo que ocurrió en la gala. El zar de la belleza compartió un video en sus redes sociales en el que comentó sus impresiones sobre lo que ocurrió en el concurso.

«La ropa del oppening era una cosa grotesca ¿Cómo vas a poner a las muchachas a bailar con unos vestidos tiesos, con unos faralaos que ni se movían», dijo.

Sousa indicó que le advirtió a Miss Delta Amacuro que, probablemente, no ganaría porque viene de su concurso. «Yo se lo dije a ella, disfrútalo porque no creo que vayas a ganar porque ellos no van a aceptar que saliendo de mi concurso te van a poner de ganadora», afirma.

Antes de finalizar el video, le envió un mensaje a la Organización Miss Venezuela: «Después de todos los comentarios, duélale a quien le duela, yo sigo siendo el rey».

La Organización Miss Venezuela no se ha pronunciado sobre el tema que ha generado debate en redes sociales.