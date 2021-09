Una gran satisfacción por el camino recorrido y por el aprendizaje derivado a lo largo de su reinado, provocan en la soberana Estefanía Soto Torres sentirse preparada para entregar su corona a quien será la nueva Miss Universe Puerto Rico el próximo jueves.

La nostalgia se cuela a veces por sus emociones, pero los planes que ya ocupan su agenda van transformando en alegría el proceso de soltar un título que le abrió numerosas puertas, y la motivan a abrazar el nuevo panorama que se le presenta.

“Hay muchos sentimientos”, confesó a Primera Hora. “Me siento bastante nostálgica, pero abrazando lo que me queda en estos últimos días, y concentrándome en lo positivo. Soy muy consciente de todas las oportunidades que han llegado a mí gracias a esto, y estoy bien agradecida de tener nuevos proyectos que me permitan pasar por esa transición de dejar de ser reina y pasar a otra etapa. Además, me siento orgullosa de todo lo que hice en todos estos años, que me siento bien cómoda con el hecho de que todo esto es temporal, y me siento lista”.

La beldad boricua, quien ganó la corona de Miss Universe Puerto Rico 2020 bajo la ley de sucesión de Miss Universe por las limitaciones de la pandemia por el COVID-19, compartió parte del aprendizaje que ha ganado con la experiencia. “La importancia de darte el tiempo de creer en ti, de transformarte. Creo que todos en algún momento, seamos reinas o no, representemos a nuestro país o no, siempre pasamos por ese momento en que no sentimos limitados o con el miedo a seguir adelante y desarrollarnos como profesionales y seres humanos, y es algo a lo que me expuso la experiencia de este último año. Aprendí eso”.

Dentro de los momentos más difíciles, confiesa la dificultad para asimilar no llegar más lejos de las diez finalistas en el certamen internacional, que se dio en mayo.

“Fue un poco fuerte y quizás negativo, la experiencia de no cumplir con esas expectativas que yo misma tenía. Pero lo sobrepasé bien rápido porque me di cuenta de lo que todavía tenía en mis manos, así que fue fácil concentrarme en eso”.

A la que se convierta en la nueva soberana este próximo jueves durante el evento de coronación en el Centro de Bellas Artes en Santurce, le desea el mayor éxito.

“Anhelo que se dé la oportunidad de ser ella, de ser auténtica. Eso suena al consejo más clichoso del mundo, pero siempre pienso que los clichés representan una realidad. Ser auténtica hoy día es muy difícil, requiere de mucha valentía”, reflexionó. “Le deseo muchísimo éxito y un año fructífero, que tenga esa expectativa de hacer su año de reinado uno de acción, que es el tipo de reinado que yo creo que debemos tener para las cosas que estamos viviendo en nuestra sociedad y enaltecer estas plataformas, una reina que actúe, y que se lo disfrute, porque de pronto abre los ojos y ya está entregando la corona”, añadió para quien salga victoriosa en la competencia que será televisada a través de Wapa Televisión. Cabe mencionar que la competencia preliminar se transmitirá este domingo a las 8:00 de la noche a través del mismo canal.

De momento, celebra que en los predios de Wapa Televisión se exhiben los tres vestidos icónicos que lució para el certamen: el traje típico inspirado en el astrólogo y actor Walter Mercado, el atuendo verde en la competencia preliminar, y el vestido blanco del diseñador Harry Robles que vistió en la noche de la competencia. Las piezas serán expuestas en el CBA el próximo jueves, a tono con la realización del certamen local.

Termina su relación con Diederik Koenders

Otra de las decisiones difíciles dentro de su reinado fue la de terminar su relación de cinco años con el holandés Diederik Koenders, a quien conoció en una fiesta cuando cursaba su maestría en Mediación Intercultural de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.

“Ha sido un proceso bien complicado. Luego de ver todas las oportunidades que llegan a mí una vez se acabó el certamen, visualizando todas las opciones que tengo, tomamos la decisión de terminar la relación, así que ha sido un proceso difícil… pero me voy a poner a llorar aquí…”, confesó para hacer una pausa de unos segundos.

“Ha sido difícil, pero así como conté con su apoyo desde el primer día que decidí competir a nivel local en el 2019, así también recibí su cariño, su apoyo y su amor. Es una persona que entiende de qué se trata lo que estoy viviendo, y no cerramos las puertas. Quizás en otras circunstancias, en otro momento, volvamos a reencontrarnos, pero por el momento estoy acá, concentrada en lo que va a ser mi carrera como profesional”, afirmó, y reiteró su agradecimiento por el apoyo.

“El amor siempre está ahí. La nostalgia está ahí… súper agradecida de haber contado con el apoyo tan sincero a lo largo de toda esta experiencia. No me puedo quejar. Siempre con él fue una relación muy madura. La manera en que decidimos terminar la relación también refleja eso. Estamos en contacto todavía, de vez en cuando. Sabemos que nos queremos muchísimo, y súper orgullosos los dos. Él está haciendo sus proyectos allá, y terminamos pensando que, si es para nosotros, como dicen por ahí, de alguna manera u otra volveremos a conectar”.

Con planes en la televisión y la actuación

El mes pasado, la reina de belleza se unió al equipo de trabajo de Jay Fonseca para el programa Cuarto poder (WapaTV), experiencia que la tiene muy motivada.

“Esta oportunidad llega a mí antes de entregar la corona. Me hace sentir privilegiada, muy orgullosa. Ha sido magnífico el proceso de trabajar con Jay estas últimas semanas. Muy creativo. Tener la oportunidad de crear, de relatar historias, de producir una historia. Me motiva mucho”, expresó complacida. “También estoy contenta de que se me haya dado la oportunidad de estar en un proyecto de televisión con un contenido que me atrae mucho, y verdaderamente puedo ligarlo a mi perfil profesional”.

El interés de experimentar en la actuación se añade a sus nuevas metas profesionales. En la actualidad, toma clases con el reconocido actor Modesto Lacén.

“Ha sido magnífico, súperagradecida de que me haya dicho que sí para encaminarme en esta nueva etapa, para ver qué sale de ahí. No sé si voy a ser buena (ríe), pero me encanta lo que estoy aprendiendo. Ojalá pueda encaminarme por esa línea para hacer una serie o una película de drama, o de acción”, sostuvo, y confesó que “no me visualizo en telenovelas”, aunque no lo descarta teniendo en cuenta que “todo tipo de escalón sirve de preparación”.