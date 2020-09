Estaba trabajando en Holanda cuando recibió la propuesta de ser Miss Universe Puerto Rico 2020. Tenía sus planes profesionales encaminados, pero la oportunidad de vivir uno de los sueños por los que se esforzó cuando compitió el año pasado, pesó más junto con el compromiso de brillar en representación de su isla en el certamen internacional.

Estefanía Soto no experimentó la coronación tradicional en un escenario frente a un público, pero igual en su rostro se dibuja la alegría de ser proclamada como la nueva soberana luego de que Madison Anderson Berríos entregara el título que ostentó como Miss Universe Puerto Rico 2019.

“Fue diferente. Saber que vas a ser Miss Universe Puerto Rico con semanas de anticipación es algo que es muy raro”, confesó la nueva reina, quien representó al pueblo de San Sebastián y resultó la primera finalista en el certamen el año pasado.

“Me siento sumamente feliz. Me siento afortunada de tener esta oportunidad. Siento algo muy muy especial en mi corazón, representar a mi país en el certamen y la oportunidad de hacerlo en un momento histórico”, confesó con ilusión la beldad de 5 pies y 11 pulgadas de estatura, quien fue coronada anoche durante el especial Te ofrezco mi corazón (WapaTV), que también sirvió como despedida del reinado de Madison Anderson Berríos. La decisión, que se dio bajo la ley de sucesión de Miss Universe, se tomó en cuenta debido a las limitaciones por la pandemia del Covid-19.

“Por lo menos tuve la experiencia de ser concursante el año pasado, así que sí viví la experiencia de la competencia, de todos los talleres que tuvimos tomando como grupo las candidatas”, reveló pensativa. “Esto resultó de alguna manera un poco innovador y diferente”, analizó. “Es realmente un tiempo de muchas emociones de todo tipo, pero sobre todo, positivas”, resaltó convencida.

Cuando resultó primera finalista durante el concurso del año pasado, Soto decidió continuar con sus metas profesionales. Al momento de recibir el acercamiento para ser la nueva reina, laboraba en la Oficina Europea de Patentes.

“Vivía en una ciudad que se llama Rotterdam”, dijo la nueva soberana, que cuenta con una maestría en Mediación Intercultural de la Universidad de Lovaina en Bélgica. “Estaba desarrollando mi portafolio como profesional. Tenía amistades, familia allá, y al momento de recibir la noticia tomé un momento para poner las cosas en una balanza y ver lo que llevo desarrollando, y ver qué tengo qué poner en pausa”, expuso. “No lo pensé mucho. Tenía que decirle que sí”, añadió convencida la reina de 28 años, quien detalló que su grado abarca el estudio de los contextos migratorios a través de su enfoque antropológico, a través de la perspectiva de género y sociología.

“Fue una maestría que me expuso y me dio la oportunidad de vivir en diferentes países en donde pude trabajar en mi trabajo de campo, salir de mi zona cómoda”, compartió la cagüeña, quien ha vivido en Montreal (Canadá) y Bruselas (Bélgica). “Más allá de la teoría que aprendí en el salón de clases y la redacción de la tesis, como estudiante estuve teniendo esa experiencia con 16 personas de diferentes partes del mundo y uno de los tesoros que me llevé y llevo conmigo en todo momento es esa perspectiva que me regaló esta experiencia, hacer esa maestría fuera de Puerto Rico, conocer otras vidas paralelas a la propia. A veces nos olvidamos de eso, entender lo que es diferente, las culturas”, valoró Soto, quien además de español e inglés, habla francés.

Por otro lado, la falta de interacción directa con el público es una de las dinámicas que, según confiesa, echará de menos durante su reinado mientras prevalezcan las indicaciones de aislamiento social por coronavirus.

“Nosotros los puertorriqueños somos de besos, de abrazarnos”, destacó con cierta nostalgia. “La conexión sé que va a estar, sé que no va a faltar. Sé que vamos a trabajar para ser creativos, para buscar diferentes maneras de hacerlo, pero en el medio de una pandemia y los retos hasta el presente, estamos ahora comunicándonos a través de las redes sociales, que es positivo porque nos permite mantener ese contacto, pero es una barrera en cierto sentido”.

Aspira a traer la sexta corona

La soberana siente la confianza de contar con los atributos para traer la sexta corona a la Isla durante el certamen internacional, cuya fecha se vislumbra para el primer trimestre del año próximo.

“Entiendo que aparte de los aspectos físicos, porque es una competencia de belleza comercial y no vamos a tapar eso, creo que cuento con muchos de esos requisitos o esa definición del concepto de belleza que es bastante definida, pero creo que puedo ofrecer un balance con toda la experiencia de vida que he tendido a nivel académico, laboral, pero también como persona”, afirmó la soberana, quien a partir del martes próximo presentará dos veces por semana su podcast Voces de reina con Estefanía Soto, un espacio para expresar su sentir, ideas y temas de actualidad.