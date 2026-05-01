“Cuando estés calva y te veas así de bella, hablamos”.

Así se expresó la comunicadora Jaylene Álvarez, quien compartió “con un poco de humor en el corazón” un retrato con la cabeza rapada ante su diagnóstico de cáncer de mama.

Con pañuelo puesto sobre la cabeza, la puertorriqueña apareció en sus redes sociales para ofrecer una actualización de la condición de salud que afronta desde mediados de enero, donde reveló que sobrellevó los efectos secundarios más fuente de su segunda quimioterapia roja (mejor conocida como la “Red Devil”, asegurando que, de 14 quimioterapias regulares que se ha realizado en los pasados meses, sólo le quedan dos sesiones para completar.

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“Las quimios rojas me dejan de cama por 2 semanas. Por alguna razón tienen un efecto grande en mí”, compartió la primera finalista de Miss Universe Puerto Rico 2021 en su cuenta oficial de Instagram, quien apuntaló que tuvo que tomar días por enfermedad tras recibir el último tratamiento, señalando que el mismo “ha sido una de las cosas más dolorosas para mí 😔“.

“No quiero romantizar esta experiencia con mis fotos o posts. Esto es una de las cosas más horribles que un ser humano puede experimentar. No se lo pueden ni imaginar porque por alguna razón no se habla mucho al respecto”, resaltó.

La boricua también se sinceró, indicando que los pacientes de cáncer finger estar bien, que son “expertos” haciéndolo porque “la gente no sabe ni qué decir” cuando manifiestan su experiencia.

“Así que para evitar esos momentos awkward nos volvimos unos expertos fingiendo y diciendo “Estamos bien”. Nos escuchan o nos ven y dicen “ella está lo más bien”. No, no lo estoy, no lo estamos", resaltó.

Pero eso no quita que la exreina de belleza no este dispuesta a seguir dando la lucha “aún cuando me pongo potrona y digo que no quiero más quimios 😂“.

”Ya casi acabamos esta primera etapa (este proceso no termina con las quimios 🫠)“, sostuvo.

Esta actualización se da más de cuatro meses de revelar su reciente estado de salud a través de un emotivo mensaje acompañado de fotografías vestida de rosa, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

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“Recibí un diagnóstico, no una sentencia”, expresó la también científica en ese entonces, quien aseguró que enfrenta este proceso con serenidad, fe y fortaleza espiritual.

Álvarez, quien fue Miss San Lorenzo 2021, ha estado estrechamente vinculada a la concienciación sobre el cáncer. Según su perfil oficial en la página de Miss Universe Puerto Rico, en años recientes ha ofrecido charlas educativas como portavoz del Hospital Oncológico de Puerto Rico y participó en una investigación científica en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos junto a un equipo de científicos internacionales.

El cáncer de mama suele ser una enfermedad que ocurre en adultas mayores, sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la incidencia en la población joven ha aumentado en la última década y, actualmente, un 9% de los cánceres de seno ocurren en mujeres menores de 45 años, como es el caso de Carmen. Esto significa que más de 25,000 mujeres menores de 45 años son diagnosticadas con cáncer de seno cada año en Estados Unidos, y Puerto Rico no es la excepción.

Son varios los factores que inciden en que una mujer menor a 45 años sea diagnosticada con cáncer de seno, un evento que, aunque no es común, ha aumentado en los últimos años y se ha convertido en un desafío para los profesionales de la salud.