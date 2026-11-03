La soberana boricua Jennifer Barreto tendrá la oportunidad de conectar y disfrutar con su gente en un evento de despedida antes de arrancar la concentración oficial de Miss Universe 2026.

La organización Miss Universe Puerto Rico invitó al público general a este encuentro especial que se celebrará este jueves, 5 de noviembre, a partir de las 5:30 p.m. en el Atrio Central de Plaza Las Américas, en Hato Rey.

La cita busca congregar a los fanáticos para compartir de cerca con la beldad pepiniana, expresarle buenos deseos y brindarle muestras de apoyo antes de que entre de lleno a la contienda internacional, pautada para arrancar el próximo domingo, 8 de noviembre, junto a más de un centenar de delegadas de todo el mundo.

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Como parte del llamado, los organizadores exhortaron a los asistentes a llevar la monoestrellada para ondearla durante la actividad; no obstante, se advirtió de antemano que no se permitirá el acceso con pancartas.

Al celebrarse esta edición del certamen en la Isla, el festejo servirá como el último contacto masivo del público con la reina antes de recluirse en la agenda oficial en busca de la sexta corona universal para Puerto Rico.

Previo al inicio oficial de la concentración, Barreto continúa buscando el respaldo del pueblo para su plataforma social “Amplify”, iniciativa con la que compite por el premio “Beyond the Crown” a través del portal missuniverseorg.com/beyondthecrown.

De igual forma, la delegada puertorriqueña busca asegurar un pase directo al cuadro de semifinalistas (Top 30) mediante la votación digital del público disponible en missuniverseorg.com/vote, donde la fanaticada puede evaluar a las aspirantes que disputarán la edición número 75 del certamen.

La gala de coronación de Miss Universe 2026 se llevará a cabo el martes, 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.