Su experiencia en los certámenes de belleza no es nueva. Pero está clara de que siempre hay espacio para aprender y más cuando pasaron varios años en los que se mantuvo apartada de ese mundo.

En la dinámica de ir preparándose para brillar en la aspiración de traer la sexta corona de Miss Universe, la puertorriqueña Jennifer Colón Alvarado no deja de sorprenderse sobre nuevas tendencias en la moda o de los consejos para realzar su maquillaje, o de las sugerencias para lucirse mejor al desfilar en pasarela. Recuerda cuando fue primera finalista en el certamen de Miss Universe Puerto Rico 2009. También, su triunfo como Miss Mundo Puerto Rico ese año. El conocimiento lo guarda con gratitud, pero observa que el paso del tiempo ha traído numerosos cambios en cuanto a imagen y proyección se refiere.

PUBLICIDAD

“No sabía pegarme pestañas postizas”, confesó Miss Universe Puerto Rico 2024 a Primera Hora durante un encuentro para conocer más sobre su preparación de cara al certamen internacional el próximo 16 de noviembre en México.

“La moda ha cambiado muchísimo, 15 años de cambios, mucho, y me quedé como que en lo que sabía en el 2009. También, casi no me maquillaba porque iba a los juegos de ‘soccer’ de mi hija o a los de baloncesto de mi hijo. Estaba acostumbrada a estar en tenis, a hacerme una donita (en el cabello) y salir así”, repasó sonriente la orgullosa madre de María Valentina, Fernando José y Cataleya, de 13, 12 y 2 años, respectivamente. “Ha sido bien bonito encontrarme de nuevo”.

La reina de belleza de Orocovis cuenta con figuras clave en su equipo de trabajo, como el supervisor de imagen Clark Ivor, la supervisora de delegadas Carmencita Rodríguez y la actriz y profesora Norwill Fragoso. Jennifer compartió cómo ha disfrutado el proceso, y más cuando no imaginaba ganar la noche del 27 de junio.

“Mi enfoque no estaba en eso. Mi enfoque estaba en ser esteticista, iridóloga, mamá. Es como encontrarme de nuevo y pulirme”, analizó pensativa mientras su hija mayor y su hijo aguardaban en otro de los salones como parte de su homeschooling. “Pero creo que lo más importante de este proceso es escuchar al equipo, que ya ha ido a Miss Universe antes y que ya saben lo que les gusta allá. Dejarte guiar y ser una hoja en blanco y aprender a absorber. No hay nada más en esto”, prosiguió en una muestra de su fascinación por conversar.

PUBLICIDAD

Uno de sus aciertos es, precisamente, su naturalidad para expresar sus ideas.

“Es un proceso evolutivo. Nosotros siempre aprendemos hasta cuando somos viejitos y es algo que tengo bien presente, aprender cosas nuevas sin abandonar tus pasiones o si las quieres retomar. Aunque tengas 50, 60, 70 años, hazlo, ¿quién dice que uno no lo puede hacer?”, sostuvo como un reflejo de su decisión de competir este año.

Dejarse guiar no comenzó con su triunfo como Miss Universe Puerto Rico 2024.

“Soy una mujer de 36 años y he pasado por muchas experiencias, entonces, me atreví y pasé por un proceso de metamorfosis, y eso pasó desde que decidí competir”, expuso enfática, y resaltó que fue un desafío manejar los cambios porque, “no soy ni la sombra de la Jennifer de 2009″.

El proceso de potenciar sus atributos lo va disfrutando. “Lo más bonito que me ha sucedido son dos cosas. La primera, que me encontré de nuevo y que me amo hasta cuando estoy sin maquillaje, y la Jennifer de antes que competía en un certamen no era así. Aprendí el amor propio, que eso es bien importante”, afirmó con orgullo.

“Lo segundo es cuando estoy en la calle, y estoy sin maquillaje, porque me atrevo a ir a Plaza Las Américas sin maquillaje, es que me dicen ‘tú me representas, me siento identificada contigo’ “.

Su preparación le ocupa numerosas horas. Para encontrar espacio en su agenda ha tenido que poner en pausa las labores profesionales a las que se ha dedicado por años. Sus clientas le han manifestado cuánto la extrañan. Jennifer a ellas, también, pero está clara de que forma parte del propósito de dejar su huella en el certamen. Sin embargo, fue enfática en que dedicar tiempo a sus retoños sigue siendo una prioridad dentro de su realidad.

PUBLICIDAD

“No es negociable quitarles tiempo a mis hijos”, afirmó. “Siempre tengo tiempo para ellos y nunca he fallado a ninguna clase. Nunca he llegado tarde a ningún compromiso como Miss Universe Puerto Rico. Vivo en Salinas. Viajo todos los días, a veces una hora, a veces dos horas, y traigo a mis nenes grandes conmigo. La chiquita no. La están cuidando porque tiene 2 años y a veces es difícil, pero a ellos me los traigo porque esa hora de camino que tengo para venir a un compromise es mi momento con ellos para poder hablar, para que me cuenten sus inquietudes, para que me cuenten lo que están haciendo en su ‘homeschooling’, porque ellos están en educación en casa”.

De ganar el cetro, ¿cómo sería la dinámica con tus hijos ese año?

“Mis hijos siempre van a viajar conmigo. Estoy lista para ser la próxima Miss Universe Puerto Rico 2024 y bajarme de un avión con mis hijos y enseñarles a todas las mujeres que podemos y tenemos la capacidad de tener o asumir rangos importantes, y ser mamá.”

¿Estás lista para ganar?

“Más allá de la sexta corona estoy lista para seguir haciendo lo que hice en Puerto Rico, que no se esperaba, que es hacer historia. Esto es un momento histórico. Siempre voy a estar en los libros de historia como la primera Miss Universe Puerto Rico de 36 años y mamá, y estoy lista para llevar la cinta de Puerto Rico en México y hacer historia.”

Excelente estudiante

Resaltar la mirada de la reina de belleza es una de las apuestas del supervisor de imagen Clark Ivor.

PUBLICIDAD

“Todas son únicas, especiales; todas son hermosas, pero tú tienes algo muy especial, que son esos ojos”, le dijo luego de retocar su maquillaje. “Es el atributo más grande que tienes, así que tienes que empoderarte mucho con tu mirada, ahí tú tienes todo tu poder”.

Clark Ivor, supervisor de Imagen de Miss Universe Puerto Rico ( Carlos Rivera Giusti )

El experto compartió con Primera Hora una de las prácticas que ha ido cambiando en la orocoveña.

“A mí me gusta el maquillaje un poco más natural, entonces hay que bajarle un poquito a la base. Es lo único que te diría que he tenido que trabajar con todas, definitivamente”, expuso y resaltó lo comprometida que Jennifer se ha mostrado. “Es una excelente estudiante, muy aplicada, muy puntual, y aprende muy rápido. Eso es lo mejor”.

Proyección innata

El estilo para desfilar en el certamen es diferente a cuando la reina de belleza compitió en 2009, asunto que ha trabajado Carmencita Rodríguez, supervisora de delegadas.

“Ha habido que corregir porque ella lleva mucho tiempo alejada de lo que son las pasarelas. En el tiempo que ella compitió no se utilizaban tanto las pasarelas de reina. Específicamente, eran pasarelas top model”, comparó sobre la dinámica de centrar la atención en la ropa del diseñador y no en la modelo. “Las pasarelas que se usan en los certámenes ha evolucionado y eso es lo que ella ha estado aprendiendo”.

Confesó que el proceso de aprendizaje ha sido rápido.

Carmencita Rodríguez, supervisora de delegadas, le da consejos de pasarela ( Carlos Rivera Giusti )

“Nunca me ha preocupado su proyección. Ella tiene una proyección innata. Lo que estamos es subiendo el volumen, como dice Yizette Cifredo (directora de la franquicia local)”, dijo Rodríguez, y reveló algunos de los consejos. “Lo que trato de hacer con ella es el control de las manos, el control del paso; antes era un poco más rápido, más desorganizado, ahora está más organizado, más majestuoso, más controlado”, detalló complacida. “A ella le gusta el drama en la pasarela, así que lo que hemos tratado de hacer es bajarle un poquito el nivel porque la pasarela de Miss Universe es una pasarela más tranquila, más elegante, más sofisticada. Pero lo ha hecho fantásticamente. Tú le enseñas algo e inmediatamente lo capta”.

PUBLICIDAD

“Es muy rápida”

La actriz Norwill Fragoso expuso lo responsable que es Jennifer para cumplir con las tareas asignadas para su preparación.

“Mi trabajo es ayudarlas en todo lo que tiene que ver con su preparación intelectual, en la manera en cómo comunican el mensaje, de forma efectiva, básicamente en su oratoria, en ese poder de la palabra, que en el certamen es tan importante”, dijo la creadora de Fragoso Performing Arts Studio.

La actriz Norwill Fragoso la asesora en cuanto a oratoria. ( Carlos Rivera Giusti )

“Nosotras hacemos una investigación exhaustiva de diferentes temas, leemos, analizamos. Ella tiene que comprender la lectura con inmediatez de manera que pueda simplificar toda la información en 30 segundos para que pueda responder en función de lo que es el certamen”.

Su ejecutoria, la aplaude. “Tiene a su favor que es muy rápida, es muy inteligente. Absorbe la información con inmediatez, y una cosa que me impresiona es que ella no titubea”, describió con orgullo. “Jennifer es muy sagaz y eso se nota en su desempeño”.