Con su sonrisa impresionante y carisma inspiradora, Karla Inelisse Guilfú Acevedo manifestó sentir la seguridad suficiente para representar a Puerto Rico al máximo en la noche final de Miss Universe 2023 y llevar su plataforma de bienestar emocional al público de El Salvador.

Primera Hora tuvo la oportunidad de dialogar esta tarde con la reina de belleza desde el vestíbulo del Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde, donde ella apareció con algunas de las maletas que estará llevándose al país centroamericano que será sede del certamen internacional, que celebrará su gala final el próximo sábado, 18 de noviembre.

PUBLICIDAD

“No te puedo decir cuántas maletas estaré llevando definitivamente, espero que no sean tantas para poder encontrar las cositas rapidito”, expresó entre risas, luego que exponer que entre lo que ya está listo se encuentran outfits que representarán su versatilidad y enérgica personalidad dentro y fuera de la pasarela.

La soberana adelantó que colores llamativos que han sido muy especial durante su carrera formarán parte de su ajuar. Entre ellos no faltarán el verde esmeralda, que representa el color de su natal, así como el azul celeste con el que ganó el cetro de la franquicia local. No obstante, otros colores como el anaranjado, como el del vestido de lentejuelas de Novias Otilio Santiago que llevaba puesto, al igual que el púrpura, formarán parte de su vestuario.

6 Fotos Karla Guilfú Acevedo se despedirá de su gente el próximo jueves, 2 de noviembre en un encuentro que llevará a cabo la franquicia local desde Plaza Las Américas.

“Los colores vivos típicamente me llaman la atención, así que eso va a estar ahí, sin duda alguna”, reiteró.

Durante la entrevista, la beldad adelantó que más allá de llevar su plataforma de concienciación sobre la importancia de prestar atención a la salud mental, también está abierta para levantar su voz a favor de la justicia social, los derechos humanos, así como el acceso a servicios esenciales para el pueblo.

“Sabemos que en muchas ocasiones contamos con líderes que no están tan comprometidos para cumplir con las necesidades de nuestro pueblo, así que me distingo como una reina que es vocal en momentos de injusticia. Entonces, lo que es la justicia social, aunque siempre la relaciono mucho en cómo influencia con la salud mental, es un tópico que puedo tocar”, manifestó la joven de 25 años.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Guilfú Acevedo sostuvo que durante las últimas semanas de entrenamiento, el equipo se ha concentrado al máximo en pulir más sus destrezas de comunicación general y técnicas de oratoria, así como asegurarse de que esté en posición de ofrecer siempre una respuesta completa y concreta al jurado cuando llegue al segmento de preguntas.

“Me siento ilusionada de poder dar la mejor representación de los puertorriqueños y aspirar a traer esa sexta corona que tanto nosotros anhelamos. Me lleno de todas esas emociones, como también lo que pasa por mi mente son esos últimos detalles que estamos atendiendo en estos últimos días para asegurarnos de yo tenerlo todo presente cuando lleguemos a El Salvador”, expresó la patillense, quien captó la atención de varios ciudadanos que pasaban por la entrada del hotel, impresionándolos con su imagen y personalidad burbujeante.

“Me siento contenta en lo que he evolucionado en tan poco tiempo, porque solamente tuve dos meses para prepararme. Estoy emocionada de que vean los resultados allá”, agregó la reconocida “reina de pueblo”, quien se despedirá de su gente el próximo jueves, 2 de noviembre en un encuentro que llevará a cabo la franquicia local desde Plaza Las Américas.

Se concentra para la noche final

Entretanto, la reina de belleza dijo que también sigue su preparación emocional y espiritualmente para la final del certamen internacional, que se convierte en la segunda edición que se celebra bajo la administración de la empresaria tailandesa Anne Jakkapong Jakrajutatip.

En cuanto a este hecho, la manejadora de crisis para la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) indicó que el proceso se asemeja al proceso que llevaba a cabo cuando jugaba voleibol hace cuatro años, donde la meditación es clave del éxito.

PUBLICIDAD

“Para noches importantes, como la preliminar, incluso hasta para la entrevista de jurado, antes de esos momentos suelo hacer un ritual antes de salir y hacer mi performance, y el mismo va alineado con mis prácticas, como el yoga, la respiración consciente, las afirmaciones positivas, y recordar cuál es mi propósito”, expresó la exintegrante de las Polluelas de Aibonito en la Liga de Voleibol Superior Femenino.

“A veces, cuando me estoy poniendo los tacos me imagino que estoy amarrándome esos tenis a punto de salir a la cancha para darlo todo, pues así mismo me preparo para dejarlo todo en el escenario y no quedarme con nada adentro; sentir que entregué mi alma y espíritu para dar la mejor representación”, destacó.

Incluso, manifestó que sí se encuentra tranquila y preparada para la gran noche, cuando tendrá que lucirse por cuenta propia ante el universo.

“Tras bastidores, la organización cuenta con su equipo de maquillaje que te ayuda hacer algunos ajustes antes de salir al escenario, pero realmente no debes depender de eso, y en eso ya estoy lista”, apuntaló.