Ser una reina de belleza no era un anhelo. Cuando llegó la propuesta de competir en el certamen de Miss Puerto Rico, cursaba estudios universitarios y su primera respuesta fue un rotundo “no”. Estaba tan convencida, que por encima de varias insistencias, su reacción seguía siendo “no me interesa”.

Demoró un tiempo para que Isabel Pardo, Miss Puerto Rico 1988, se mostrara interesada en participar. “Yo nunca pensé estar en un concurso de belleza”, reiteró sobre un afán que no rondaba entre sus anhelos. “Yo me graduaba de modelaje profesional con Caridad Fernández. Y Ruby Lefranc y Vivian Fortuño fueron a ver a una amiga graduarse en esa actividad. Cuando termina, ellas vienen donde mí, yo estaba con mis padres”, rememoró. “Me preguntan de qué pueblo soy. Yo les dije ‘de Guaynabo’. Qué edad yo tenía, y si quería participar en el concurso de Miss Puerto Rico. Yo les dije que no”.

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Para entonces, su interés estaba enfocado en sus estudios en turismo. “Realmente, a mí los concursos me encantaba verlos, me los disfrutaba muchísimo, pero jamás yo me vi participando de uno”, sostuvo. La misión de convencerla se mantuvo latente. “Ellas empezaron a hablar con mi mamá, con mi tía, y ellas fueron poco a poco, ‘pero Isa, no pierdas la oportunidad’”.

Finalmente, se animó a exponerse a todo el aprendizaje que derivaría en el proceso. “Fue tanto el interés de mi mamá, que yo me siento con mi papá y le pregunto…”, narró mientras hacía una pausa para manejar las lágrimas al evocar el recuerdo. “Mi papá falleció ahora en febrero... y me da sentimiento”, confesó sobre quien fue clave en su decisión. “Mi papá me dice, ‘mira, Isa, no vas a perder nada’, así que les dije, ‘ok, voy a asumir el reto’”.

Atreverse fue el inicio de una de las etapas que más atesora de su vida. Cuando mira el conocimiento que ganó, las portadas de revista con su imagen, los viajes, las amistades que cultivó, el entusiasmo de revivir las memorias la envuelve. “Yo me lo disfruté muchísimo”.

Con el compromiso en alto

Dar el máximo se convirtió en su agenda principal, así que hizo una pausa en sus estudios universitarios. “Ruby y Vivian fueron mi segunda mamá, unas mujeres espectaculares. Era la primera vez que ellas participaban siendo patrocinadoras de un concurso de Guaynabo”, aseveró con nostalgia. “Me llevaron de la mano porque yo era una sencilla… una simple muchacha universitaria que iba en mahones, en tenis y en polo a estudiar, y luego me iba a trabajar ‘part time’. Yo trabajaba en (la repostería) Suizeria”.

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La exreina de belleza procuró mostrarse comprometida en el proceso. “Tienes que aprenderte la coreografía, los vestuarios. Todas las noches teníamos salidas a un restaurante, a diferentes lugares que nos invitaban”, resaltó sobre las dinámicas comunes que se dieron cuando la promotora Anna Santisteban presidía Miss Puerto Rico.

“No es como las personas creen, que tú estás ahí sentada todo el día sin hacer nada. No. Es un trabajo, pero yo me lo disfrutaba. A mí me gustaba”, prosiguió sobre la experiencia, que contó con la periodista y presentadora Carmen Dominicci entre las delegadas. “Es una modelo espectacular, preciosa”.

Para la noche de la final, que se celebró en agosto de 1987, había mucha ilusión. “Mi familia estaba ahí. Yo estaba tranquila, feliz de la vida. Me encantaba mi vestido. Me encantaba todo”. También, había agotamiento. “Es fuerte porque tú estás mucho tiempo sonriendo, postura, y llega un momento que te cansas. Ya la sonrisa te tiembla. Las luces, prácticamente, tú no ves ni al público”.

Pero Isabel se centró en disfrutar el lado bueno del encuentro, y más al ver cómo avanzaba como una de las favoritas del jurado.

“Al final, estoy yo… Miss Carolina (Lucy Lawton) y yo, una mujer más alta que yo, espectacular, bien fotogénica, yo me dije ‘Isa, hasta aquí llegaste tú’”, indicó dentro de su convencimiento. “Yo estaba bien tranquila porque yo dije: ‘Ya yo hice lo que tenía que hacer. Debe estar todo el mundo contento con mi trabajo porque llegué primera finalista’. Así que yo era… esperando el momento porque yo sabía que tenía una excelente candidata”. Hasta que escuchó su nombre como la nueva soberana.

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“Cuando a mí me llaman, yo no lo podía creer. Me quedé en ‘shock’”, destacó plena de júbilo. “La emoción fue enorme porque yo no me lo esperaba”.

El certamen internacional estaba pautado para el 24 de mayo de 1988 en Taipéi (Taiwán), así que la nueva reina contaba con más de siete meses para continuar su preparación. “Yo tuve un año muy activo en cuanto a social, todas las galas, los almuerzos, la preparación que conllevaba. Mis patrocinadoras nunca me soltaron”. Dentro de los premios, recibió como regalo un auto. “Era un deportivo, un Daytona rojo, bello. Tenía dos placas en cada puerta. Decían ‘Miss Puerto Rico 1988’”.

El título le regaló numerosas oportunidades que evoca con emociones profundas. “Yo estuve en todas las paradas habidas y por haber, la Parada Puertorriqueña en Nueva York”, mencionó. También, el reconocido Desfile de las Rosas, en California. “Fue un año bellísimo”.

A dar lo mejor

La disciplina constante se la llevó para el evento de Miss Universe en Taipéi, con una diferencia de 12 horas de adelanto en el suelo asiático. Por esta razón, la gana final se transmitió en América el 23 de mayo.

“Nosotros no teníamos esa presión”, relató sobre la manera de sobrellevar el espíritu de competencia. “Tú sabes tu responsabilidad y tú vas a darlo todo, porque todos somos competitivos y, por supuesto que todos queremos traer la corona”, expuso. “Tú vas a hacer una digna representación porque tú eres la embajadora de Puerto Rico. Pero todo el mundo estaba claro que solamente, de todas ellas, puede ganar una”.

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Por su desempeño y las críticas positivas que recibía, confiaba en clasificar al menos en el cuadro de las finalistas. “La puntualidad era importante. Tener la habitación recogida era importante. Todos los detalles eran superimportantes y a mí me encantaba porque yo soy así de por sí”.

Brillar al máximo lo mantuvo presente. “El concurso me lo disfruté a capacidad. Trabajé muy duro, sobre todo la coreografía, que era tan complicada. En lo que ellas descansaban, yo estaba practica y practica y practica porque eso me tenía que salir perfecto, porque obviamente las que lo hacían bien estaban al frente, las que lo hacían regular estaban en el medio. Yo hice mi esfuerzo y salí al frente”.

La madrina que le asignaron se percató de su afanosa dedicación. “Me dijo: ‘Isa, no te esfuerces tanto”, recordó. “Cuando ella me dijo eso, a mí me entró una espinita. Yo no comenté nada, porque se supone que ella no me comentara nada. Pero ya yo sabía que algo estaba pasando. Yo le dije: ‘No te preocupes. Yo me lo estoy disfrutando, que pase lo que pase, eso no va a cambiar en mí’”. Porntip Nakhirunkanok, de Tailandia, se alzó con el cetro.

Isabel Pardo procuró dejar una estela de buenas impresiones. De hecho, figuraba entre las favoritas, por eso no escuchar su nombre al llamado del cuadro de semifinalistas, le impactó.

“No te digo que no sufrí, porque cuando no me llamaron... por supuesto que sufres porque eres competitiva, tú te lo has disfrutado, has dado el máximo, y tú quieres estar ahí”, declaró con énfasis. “Pero yo no llegué a nada, ni a las 15, ni a las 20, o sea, a mí no me llamaron para nada. Y sí, me dolió”. Estaba confiaba en su desempeño.

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“Jamás hubo una queja mía. Yo me llevaba superbién con todas mis compañeras”, repasó. “Yo era puntual. Mi cuarto estaba nítido. Nadie se quejó de mí, o sea que todo el mundo estaba a gusto. Hubo niñas que peleaban entre ellas. ¿Por qué? Por los caracteres. Si tú no te llevas bien con tu ‘roommate’, ahí hay problema. Tuvieron que separarlas”, señaló. “Pero yo soy una persona bien ‘easygoing’, yo me adapto”, prosiguió al enumerar los puntos a su favor.

“¿Que me dolió que no me llamaran? Por supuesto. ¿Que lloré? No tienes idea de cómo, ‘backstage’. Dios mío… Sí, porque te sientes frustrada. Tú querías llegar más lejos, ¿entiendes? Y no, no se me dio. Pero sí, a mí me dolió”.

Disimular su tristeza fue uno de los ejercicios más amargos. “Al final, cuando ponían las cámaras, yo me escondía para que no me vieran porque yo estaba llorando”. Su reacción tras bastidores fue similar en otras delegadas que corrieron un destino como el suyo. “Entre todas nos consolábamos, porque tú estás con compañeras, ahí no hay nada más, nadie, para luego volver a salir a sonreír”.

A su regreso, tras entregar la corona, reanudó sus estudios universitarios. “Retomé mi vida. Estudiaba de noche. Trabajaba de día ‘full time’”, mencionó la orgullosa madre de dos varones y una mujer. Por varios años ejerció en el campo del turismo. Con el paso del tiempo, cambió de interés en el campo laboral. “Me dedico a las ventas de productos y equipos de laboratorio”.

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Ideal el interés genuino

Miss Puerto Rico 1988 reflexionó sobre lo importante de sentir un deseo genuino por participar en certámenes de belleza, por encima de vivirlo como una imposición. Lo concluyó desde que compitió como Miss Guaynabo.

“Tú veías niñas con traumas”, lamentó. “Con la presión de la mamá porque creen que si tú ganas el concurso, tú vas a ser millonaria. Esa es la mentalidad en muchos pueblos. Tú veías a las niñas cambiándose el color de pelo porque no se encontraban”.

A su vez, la exreina de belleza reiteró lo agotadoras de muchas jornadas dentro Miss Universe. “Tú tenías que estar bien organizada para poder hacer las cosas rápidas porque tú estás desde las 6:00 de la mañana de pie. Llegas a las 5:00, 6:00 de la tarde para estar a las 7:00 ya en la guagua porque tienes que ir a cenar a cierto restaurante, para regresar para el otro día. Óyeme, muchas veces no nos daba tiempo de bañarnos y menos maquillarnos. Tú te ponías el vestido de gala, te quitabas el de ejercicio, te ponías el de gala, te maquillabas sobre maquillaje y pa’ afuera”, reveló en detalle. “Teníamos que cumplir”.

Los buenos recuerdos siguen confirmándole lo acertado de atreverse a competir, más allá de cualquier desilusión. “No me estoy quejando. Yo me lo disfruté. Para mí ese fue el mejor premio que yo pude haber tenido: esa experiencia”.