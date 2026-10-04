Como antesala a la celebración de Miss Universe en Puerto Rico en noviembre, 17 candidatas de destinos internacionales llegarán a suelo boricua esta semana para participar, del 6 al 9 de octubre, de una experiencia especial dirigida a mostrar la diversidad de destinos y atractivos turísticos de Puerto Rico.

Las delegadas representan a República Dominicana, Venezuela, Perú, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Cuba, Haití, Curaçao, Aruba y Canadá.

Cada una contará con un anfitrión local que la acompañará durante sus recorridos y servirá de guía para descubrir de primera mano la cultura, historia, gastronomía, naturaleza y hospitalidad que distinguen a Puerto Rico, detalla el comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, se integrará como la candidata número 18 y tendrá un rol especial como anfitriona del grupo. Además de darles la bienvenida, acompañará a las delegadas durante esta experiencia por la Isla.

“Esta semana comenzamos a mostrarles a estas candidatas, y a través de ellas a sus audiencias alrededor del mundo, la diversidad de experiencias que ofrece Puerto Rico. Queremos que conozcan nuestra cultura, gastronomía, atractivos y, sobre todo, la hospitalidad de nuestra gente, y que regresen a sus países llevando consigo una experiencia auténtica e inolvidable de nuestra Isla”, expresó Willianette Robles Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, mediante la nota de prensa.

Además, se reveló que “tres invitados especiales viajarán a Puerto Rico como parte de la iniciativa y tendrán igualmente la oportunidad de conocer distintos atractivos y experiencias del destino”, acompañados por Miss Universe Puerto Rico.

Durante sus recorridos, las candidatas podrán compartir sus experiencias a través de sus respectivas plataformas digitales, ampliando el alcance de Puerto Rico como destino turístico. Precisamente, la visita se suma a la intención de la Compañía de Turismo de Puerto Rico de maximizar la exposición internacional a través de la celebración de Miss Universe en la Isla.

Por otro lado, la celebración del certamen internacional representa una importante inyección económica para Puerto Rico. Se estima que el evento tendrá un impacto económico de entre $80 millones y $100 millones. En el sector hotelero, las proyecciones contemplan aproximadamente 45,000 cuartos por noche, con un impacto económico estimado de $13.5 millones, asevera la comunicación escrita.

“La celebración de Miss Universe nos brinda una oportunidad concreta para traducir su exposición internacional en actividad económica para Puerto Rico. El impacto no se limita a los días del certamen; comienza con iniciativas como esta, que nos permiten promover el destino, movilizar distintos sectores de nuestra industria turística y ampliar el alcance de Puerto Rico en mercados internacionales”, añadió Robles Cancel.