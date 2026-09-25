Puerto Rico sigue sonando en el mundo entero especialmente en Tailandia por Nawat Itsaragrisil, quien es el dueño de la franquicia de Miss Grand internacional.

Este certamen lo ganó la boricua Janelee Chaparro en su primera edición. Luego de concluido su reinado de un año le dieron un contrato para un año más de presentaciones.

Lo curioso es que Janelee habla muy bien de esta persona mientras Fátima Bosh, no lo puede ver ni en pintura, desde que la llamó tonta.

La visita de Ronald Day a Puerto Rico, el CEO de Miss Universe , ha sido un bálsamo para mucha gente. Ronald es un caballero y hace años que trabaje con él. Aunque en el Senado siguen buscando hasta debajo de las piedras para ver si han botado el dinero. Con tantas cosas que hay que hacer por este país, pero lo “in” es Miss Universo.

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Yo no sé, pero si usted calcula 125 chicas por $100,000 de promoción en cada país que representan, estamos hablando de una cantidad bien alta y promoción positiva directa desde Puerto Rico. Esa es la verdad.

Si Nawat está tan preocupado por el dinero del pueblo de Puerto Rico, pues que presente las pruebas y ya.

Ah veremos quien es el abogado que tratará de evitar que Miss Universe se celebre el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot .

Pero por lo que vemos quizás lo que quiere Nawat, es quedarse con el certamen sin pagar millones por el mismo. O sea quiere devaluar a Miss Universe y luego comprarlo. Una estrategia de personas de negocios.

Pero vuelvo y digo, Puerto Rico no es Fátima Bosh y somos duros de roer. Hello gracias.

Cambio su look

Luego de Shanira Blanco estar muchísimo tiempo con su cabello rubio o rubio cenizo, ahora se volvió pelinegra, o por lo menos así la vimos en los premios Victoria Espinosa a los mejores del teatro, cuando esta presentó las personalidades que desfilaron por la alfombra roja.

Me comentó que llevaba tiempo deseosa de un cambio radical y por fin se atrevió. Inclusive se recogió su cabello en un moño cambiando radicalmente la chica que vemos en el Camal 6, todas las tardes. Muy bien.

Me imagino que como es la imagen de productos de belleza debe consultar cada cambio con la dueña de los productos. Yes.

Vuelve Hector

Muchas personas me han comentado que han visto al animador Héctor Marcano por los predios de varios canales. Se dice que está buscando talento y no descarta personalidades conocidas en los medios.

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Umm ya veremos .

Alexis y Fido

Este fin de semana se presentan en Venezuela Alexis y Fido, los Reyes del Perreo .

Uno de los chicos que trabajan con ellos me comentó que guisan muchísimo en Colombia y Venezuela .

Algunos pensaban que cuando hicieran grabaciones individuales se separarían, pero no fue así.

Son de esos dúos que desde años juntos su amistad y respeto puede más que cualquier canto de sirena como le hicieron a Wisin y Yandel. Sopla.