Las controvertidas expresiones del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil sobre el presunto desvío de los fondos pagados por el gobierno de Puerto Rico para realizar el concurso de Miss Universe en la Isla le ganaron este jueves una reacción legal de parte de la Compañía de Turismo.

La agencia informó que remitió, a través de su representación legal, “una carta formal de cese y desista” al empresario. Se le imputó “realizar o divulgar aseveraciones falsas, inexactas o materialmente engañosas relacionadas con la Compañía (de Turismo), sus funcionarios, sus procesos de contratación y el manejo y desembolso de fondos públicos vinculados a la celebración de Miss Universe 2026 en Puerto Rico”, según se dio a conocer en un comunicado de prensa.

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Itsaragrisil, quien es director ejecutivo de Miss Universe Eastern, alegó el pasado 8 de septiembre en un vídeo publicado en las redes sociales que detectó una presunta malversación de fondos públicos con el dinero que pagó el gobierno para realizar la edición 75 del certamen en noviembre próximo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

“Ya no está, el dinero ya no está. No hay dinero”, expresó el tailandés en una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de TikTok.

La Compañía de Turismo, a través de su directora, Willianette Robles Cancel, ha rechazado las aseveraciones de Itsaragrisil. Mientras, Miss Universe reaccionó al no dejar participar a varias candidatas asiáticas. Entre las candidatas que quedaron fuera están Miss Universe Tailandia, Miss Universe Vietnam, Miss Universe Laos, Miss Universe Malasia, Miss Universe Singapur y Miss Universe Indonesia.

Tras semanas de especulaciones, Turismo tomó acción contra el empresario tailandés.

“Tenemos conocimiento de que existen controversias entre el señor Itsaragrisil y personas o entidades vinculadas a la organización Miss Universe. La Compañía de Turismo no es parte de esas diferencias y no permitiremos que una controversia entre terceros se utilice para cuestionar, sin fundamento, la integridad de nuestros procesos o el manejo responsable de fondos públicos. Nuestra responsabilidad es proteger los fondos públicos, los intereses de Puerto Rico y la proyección de Puerto Rico como destino turístico, actuando con la transparencia y rigurosidad que corresponde.”, expresó Robles Cancel.

La funcionaria precisó que no permitirán que se desacredite a Puerto Rico como destino, como lo hizo Itsaragrisil al cuestionar movidas relacionadas con la estructura y autoridad corporativa de JKN Universe, LLC, las cuentas bancarias utilizadas por la entidad, el manejo de fondos públicos y las actuaciones de funcionarios de Turismo y del gobierno de Puerto Rico.

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Insistió en que algunas de esas expresiones resultan incompatibles con documentación corporativa que obra en poder de la Compañía. Entre estos se encuentran los depósitos realizados a dos cuentas de Miss Universe, las cuales dijo tienen el mismo número de Seguro Social patronal.

“Puerto Rico se prepara para recibir un evento de alcance internacional que representa una importante plataforma para proyectar nuestros atractivos, nuestra cultura y nuestra oferta turística ante audiencias alrededor del mundo. Controversias ajenas a la Compañía no desviarán nuestra atención de ese objetivo ni deben utilizar a Puerto Rico para adelantar diferencias entre intereses privados”, añadió Robles Cancel.

El requerimiento enviado por la CTPR no limita el derecho de Itsaragrisil a expresar opiniones, presentar reclamaciones o acudir a los tribunales. Sin embargo, exige que cualquier representación de naturaleza factual relacionada con las actuaciones de la Compañía sea veraz, completa en sus aspectos materiales y no presente como hechos concluyentes asuntos que permanecen en controversia entre intereses privados.

Se reservó todos los derechos, defensas y remedios disponibles en ley ante cualquier reclamación o actuación que pueda afectar sus intereses, su reputación institucional y la imagen de Puerto Rico como destino turístico.

Por otro lado, la comunicación destacó que Ronald Day, principal oficial ejecutivo de Miss Universe Organization y uno de los ejecutivos a cargo de la organización del certamen en Puerto Rico, rechazó recientemente los señalamientos de Itsaragrisil y sostuvo públicamente que este no tiene relación ni autoridad sobre la organización de Miss Universe.