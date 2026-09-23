Miss Universe Organization anunció este miércoles que los boletos para los eventos del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico estarán a la venta a partir de este viernes, 25 de septiembre, a las 10 a.m. a través de Ticketera.com.

La celebración conmemora 75 años de la competencia. También, marca el regreso de la organización a Puerto Rico. La primera vez que el certamen internacional se realizó en suelo boricua fue en 1972, en el Cerromar Beach Hotel. Luego, en 2001 en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, cuando la puertorriqueña Denise Quiñones se alzó con la corona. Y al año siguiente, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, recinto que repite este año para la gana final.

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Este aniversario reunirá en la Isla a delegadas de distintas partes del mundo, con eventos que culminarán con la gala del 24 de noviembre. La franquicia apuesta a festejar la “belleza, cultura y entretenimiento” mientras celebran sus 75 años de historia ante la audiencia internacional, detalla el comunicado de prensa.

“Puerto Rico tiene una historia extraordinaria con Miss Universe y nos enorgullece traer la celebración de nuestro 75.o aniversario a una isla donde el certamen cuenta con seguidores tan apasionados”, expresó Ronald Day, CEO del Miss Universe Organization, mediante declaraciones escritas. “Este aniversario representa una oportunidad para celebrar nuestro legado mientras escribimos un nuevo capítulo junto a nuestras delegadas, nuestros fanáticos y el pueblo de Puerto Rico”, añadió.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar de tres eventos con motivo de los 75 años de Miss Universe.

21 de noviembre

Extravaganza de trajes nacionales: Una celebración de cultura, tradición y orgullo nacional en la que las delegadas exhibirán sus trajes nacionales, acompañada de entretenimiento especial.

22 de noviembre

Competencia preliminar: Las delegadas subirán al escenario para la esperada Competencia Preliminar mientras continúan su camino hacia la corona de Miss Universe, con presentaciones especiales a lo largo de la noche.

24 de noviembre

Competencia final: La celebración del 75 aniversario tendrá su gran final en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde delegadas de todo el mundo subirán al escenario para la Competencia Final y la coronación de la próxima Miss Universe.

Para más información sobre los eventos y la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico, visita missuniverseorg.com.