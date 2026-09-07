La gala reciente de Miss Universe Panamá experimentó una pausa de su transmisión luego de que Ilanith Ávila, representante de la provincia de Los Santos, sufriera un desmayo.

En videos que circulan en las redes sociales se ve cuando la delegada se esfuerza por mantener la compostura, hasta que se desploma sobre el escenario. El momento ocurrió luego de la competencia en traje de noche, y previo a que se dieran a conocer las elegidas en el del “Top 7”, de acuerdo con el diario digital La Prensa, de Panamá. Ávila recibió asistencia de inmediato. Incluso, se ve cuando las candidatas cercanas se inclinan a ayudarla.

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La gala se celebró el pasado 5 de septiembre en el coliseo deportivo Arena Roberto Durán, pero culminó de madrugada tras el receso por las atenciones para Ávila, quien regresó luego para culminar su participación. Al reinicio del certamen, se retomó revelar el cuadro de las siete finalistas, entre las que Ávila logró entrar.

Aunque varios medios han hecho referencia a que la posible razón para el desmayo fue el cansancio extremo, al momento no se han brindado declaraciones oficiales al respecto.

Gabriela Lineth González del Valle, representante de Chiriquí, se alzó como Miss Universe Panamá 2026. El certamen internacional se celebrará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.