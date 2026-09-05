Entre gritos y aplausos, la modelo dominicana Celinee Santos celebró hoy, sábado, el triunfo de su compatriota Joheirry Mola, al alzarse con la “corona azul” de Miss Mundo 2026 en Vietnam.

La Miss Universe República Dominicana 2024 compartió en sus redes sociales su reacción eufórica al ver a la delegada de Quisqueya convertirse en la nueva embajadora de la “belleza con propósito” y recibir el título internacional de la tailandesa Opal Suchata.

“¡Ganó República Dominicana! 🇩🇴👑❤️“, expresó Santos, en dicha publicación, al tiempo que aprovechó para reconocer a la joven de 24 años que obtiene dicho título internacional, el cual no obtenía desde que Mariasela Álvarez lo ganara en 1982.

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“Felicidades,@joheirry_mola, por este gran triunfo y por regalarnos la alegría de ver nuestra bandera en lo más alto. ¡Por fin llegó nuestra segunda corona! 🙏🏽✨“, manifestó la también estrella de ”realities".

Santos también aprovechó para felicitar a la director nacional de la franquicia, Diany Mota, por el “increíble trabajo, la entrega y dedicación detrás de este resultado”.

“🇩🇴¡Qué orgullo ser dominicana! ❤️”, manifestó.

Mola se alzó con el reconocimiento internacional durante en la edición de aniversario 75 del concurso, luego de enfrentarse a un reñido “Top 6″, integrado por las representantes de Eritrea, Vietnam, España, Sudáfrica, Malasia y la eventual ganadora.