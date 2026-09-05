¡Llegó el día!

La modelo y atleta Suil Anyelina Pagán buscará representar a Puerto Rico por todo lo alto hoy, sábado, en el aniversario 75 de Miss Mundo, desde Nha Trang, Vietnam.

La doradeña se subirá al escenario una vez más con el fin no solo de conquistar el concurso que celebra la “belleza con propósito”, sino también de conseguir el tercer título internacional para la Isla del Encanto.

La delegada, natural del pueblo de Dorado, ya cuenta con una ventaja tras conquistar el “Sport Challenge a mediados de agosto, lo que le garantizó un lugar en el “Top 40 de la competencia internacional.

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La atleta de 21 años inicia una nueva etapa rumbo a Miss World 2026, donde representará a Puerto Rico con una plataforma centrada en el servicio, la disciplina y el impacto social.

Esta victoria marcó la cuarta ocasión consecutiva en que Puerto Rico clasifica directamente al cuadro de honor en el concurso internacional mediante los retos preliminares, tras las participaciones de Valeria Pérez (Miss Mundo de Puerto Rico 2024), Elena Rivera (Miss Mundo de Puerto Rico 2022) y Aryam Mariel Díaz Rosado (Miss Mundo de Puerto Rico 2021).

Pagán también llevará al escenario su plataforma social “Corriendo por Puerto Rico: Más allá de la meta”, una iniciativa que aboga por un mayor acceso a la recreación deportiva para niños y adolescentes con el fin de fomentar su desarrollo personal y profesional.

Hasta ahora, Puerto Rico cuenta con dos ganadoras en este certamen: Wilnelia Merced (1975) y Stephanie del Valle (2016).

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