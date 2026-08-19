La modelo y atleta puertorriqueña Suil Anyelina Pagán consiguió hoy, miércoles, su pase para el Top 40 de Miss Mundo 2026 tras ganar el primer desafío “fast-track” del concurso de belleza internacional desde Vietnam.

La beldad se convirtió en la primera embajadora de “belleza con propósito” en asegurar una clasificación en la gala final, que será el próximo sábado, 5 de septiembre, tras ganar el “Sport Challenge”, que consistió en correr una carrera de 1.25 kilómetros.

La boricua compartió en sus historias no sólo instancias del evento deportivo, pero también cómo llegó a la meta con una gran ventaja sobre sus otras contricantes.

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Las concursantes Amelie Moore, representante de Irlanda del Norte, y Olivija Spanovskis, delegada de Australia lograron consagrarse con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Esta victoria marcaría la cuarta ocasión que Puerto Rico clasifica en el certamen de belleza que honra el trabajo filantrópico, tras las pasadas participaciones de Valeria Pérez (Miss Mundo de Puerto Rico 2024), Elena Rivera (Miss Mundo de Puerto Rico 2022), y Aryam Mariel Díaz Rosado (Miss Mundo de Puerto Rico 2021).

Suil Anyelina Pagán, por su parte, representa a la Isla caribeña desde el país asiático, donde busca no sólo conquistar la tercera corona internacional para su patria, pero también llevar su plataforma social “Corriendo por Puerto Rico: Más allá de la meta”, una iniciativa que busca abogar por mayor acceso a la recreación deportiva para niños y adolescentes con el fin de fomentar crecimiento personal y profesional.