La vida de Suil Anyelina Pagán era bastante sencilla: despertar, llevar a cabo la corrida del día, prepararse para tomar sus cursos de tercer año en Mercadeo y Administración de Moda del Savannah College of Art and Design temprano en la mañana (se considera una “early bird”), realizar cualquier diligencias pendiente y mantenerse conectada con su familia, ya sea en persona, o desde la distancia.

La modelo y atleta se pone ahora los tenis -y los tacones- para darlo todo en la carrera más importante de su vida: abogar por un país con mayor acceso a la recreación deportiva como Miss Mundo de Puerto Rico 2026.

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A una semana de ser seleccionada como la reina de belleza que representará a la Isla del Encanto en el certamen que celebra la “Belleza con Propósito” en Vietnam, la doradeña de 21 años habló con Primera Hora sobre lo que ha significado tomar el paso para cambiar la pista de carrera por los escenarios con un objetivo claro: mostrar la importancia de proveer espacios para desarrollar el talento de niños y jóvenes desde los deportes.

“La organización ha creado un itinerario bastante rígido que incorpora lo que ya hacía, pero ahora estoy tomando varios talleres, como el desarrollo de la oratoria, los preparativos a nivel mental para el concurso internacional, todo con una rutina alimentaria planificada. Todos los días es algo diferente”, expresó la beldad.

Con ayuda del stylist José “Joey” Cruz y el maquillista Arquímidez González, Sueil compartió con Primera Hora lo que ha sido ese proceso de preparación durante una sesión fotográfica en la que combinó su amor por los deportes y la moda, vistiendo diseños de Luis Antonio y Stella Nolasco, al ritmo de canciones de Beyoncé, Iggy Azalea y hasta Black Eyed Peas.

La beldad destacó que adaptarse al reinado ha sido fácil pues siempre le ha encantado “hacer de todo un poco”. Pero lo más fundamental para cumplir con sus responsabilidades como soberana desde finales de junio ha sido abrazar el poder de los deportes en su diario vivir.

“Agradezco mi experiencia, lo que llevo haciendo desde pequeña. Conseguí la disciplina y estructura que siempre anhelé en mi vida, por lo que esta nueva etapa ha fluido bien, pero es porque ya he estado acostumbrada”, manifestó Suil Anyelina.

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Durante la conversación, la joven reveló que su relación con el atletismo nació de una inesperada decisión.

“Yo amaba jugar al escondite y a ‘tocaíto’ con mis amigos en la escuela elemental e intermedia, y los nenes me empezaron a decir: ‘Suil, tú corres bien rápido, trata de meterte al grupo de pista y campo de la escuela’”, expresó.

Así las cosas, se acercó a su madre, la modelo y empresaria Windy Pagán, para compartirle su interés por el atletismo.

“Le dije a mami que iba a ir a los ‘tryouts’, y ella me dijo, ‘¿pero con qué ropa vas a ir?’. Yo estaba con mi uniforme, con falda, y lo único que le pedí fue que me prestara sus tenis, porque mis pies ya eran unas ‘lanchas’ a esa edad”, dijo entre risas. “Mami me prestó los tenis, participé en la prueba y estuve practicando atletismo en todo lo que quedó de la escuela. Me encantaba el ejercicio de las ‘escaleras’, todos los ejercicios de estiramiento, hacer todo lo que tuviera que ver con resistencia, ese era mi fuerte. Yo me enamoré de los deportes en ese momento”, apuntaló.

¿Pero qué la llevó a probar suerte en el concurso de belleza fundado por el filántropo Eric Morley hace 75 años? Pagán aseguró que, tras años dedicados a deportes de pista y campo, y otros al surfing, ahora quería aprovechar una plataforma donde su compromiso por la recreación deportiva y su pasión por la indumentaria se abrazaran.

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“Mientras pueda les demostraré a estos chicos que si tienen una meta pueden lograr lo que se propongan en la vida con consistencia y determinación, ya sea en una pista, en la escuela, cuando crezcan y vayan a la universidad, o cuando monten sus propios negocios. A mí me ayudó y sé que a ellos también les puede ayudar”, resaltó.

Orgullo en la familia

No importa cuán aplicada sea con su reinado, Suil reveló que el desafío más grande que ha enfrentado mientras se prepara para buscar la tercera corona de Miss Mundo para Puerto Rico es no compartir a menudo con sus padres, la modelo y empresaria Windy Pagán, y el exjugador de Grandes Ligas, Ángel Pagán, a quienes catalogó como sus “cheerleaders” más importantes.

En cuanto a la reacción de su madre cuando se enteró que se había convertido en la nueva Miss Mundo de Puerto Rico, la reina aseguró que se convirtió en su “seguidora número uno” y colaboradora inmediatamente.

“Mami llegó a participar en Miss Mundo de Puerto Rico en 2001 y quizás otro certamen más. Así que ella, que siempre ha estado en el mundo de la moda y los concursos, me dijo que ‘lo que sea que tú necesites, me lo dices; hasta tengo trajes para ti’, y hay algunos que ya he utilizado en este reinado, porque ella tiene un gusto impecable”, compartió.

Por otro lado, la beldad reveló que su padre, quien jugó para equipos como los Cubs de Chicago, los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, expresó su satisfacción por ver que su hija no sólo aprovechará la plataforma de belleza para mayor exposición, sino que llevará consigo su plataforma social “Corriendo por Puerto Rico: Más allá de la meta”, una iniciativa que busca abogar por mayor acceso a la recreación deportiva para niños y adolescentes con el fin de fomentar crecimiento personal y profesional.

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“Los deportes me ayudaron a tener confianza en mí misma, me enseñaron a cómo ganar y también a cómo perder, tanto en la pista, en una cancha, y también en la vida. A papi le llenó de mucho orgullo saber esto, porque eso fue lo que él estuvo haciendo en su vida, y ahora yo lo estaré haciendo desde la mía, y eso le dio mucha alegría”, compartió.

Claras sus prioridades

Pagán compartió con este medio que de cara a llevar la banda de Puerto Rico a la ciudad de Nha Trang del 9 de agosto al 5 de septiembre, tiene sus prioridades claras no sólo para representar a su nación con orgullo y elegancia, sino para llevar su mensaje claro y contundente en competencias como “Beauty with a Purpose” y el “Head-to-Head Challenge”.

“La oratoria es mi prioridad número uno, porque si tú no puedes comunicar tu mensaje correctamente, ahí se acabó”, expusó Suil, quien asegura que domina el inglés, tanto a nivel escrito y oral, aunque también busca llevar su mensaje en español para extender su mensaje al público hispanoparlante y conectar con sus seguidores boricuas.

También quiere aprovechar el espacio para exponer su esencia ante el mundo, no sólo detrás de una corona y de un vestido de gala, sino también desde la filantropía.

“Soy una persona respetuosa, amorosa y empática; y considero que más que escuchar al otro, es escuchar con el corazón abierto, hacer que las personas se sientan vistas y comprendidas. Eso es lo que quiero hacer cuándo le sirva a las personas desde el trabajo comunitario que haré con Miss Mundo de Puerto Rico. Que sepan que están siendo escuchados y ayudados”, sostuvo.

Pagán será la próxima reina que aspira a conseguir el próximo título internacional en el concurso que fusiona la belleza, la elegencia y la filantropía para Puerto Rico.

La última compatriota en lograr esa encomienda fue Stephanie del Valle, quien se alzó con la corona en el año 2016 desde Estados Unidos. Lady Wilnelia Forsyth, la actual tenedora de Miss Mundo de Puerto Rico, fue la primera boricua en hacer historia en el año 1975 desde Londres, país que hoy día llama su hogar.