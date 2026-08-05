Suil Anyelina Pagán, Miss Mundo de Puerto Rico 2026, reveló hoy, miércoles, el traje típico que lucirá en el certamen que celebra la “belleza con propósito” el próximo 5 de septiembre en Vietnam.

La modelo y atleta presentó el vestido diseñado por Joshuan Aponte durante el programa “En la Mañana” de TeleOnce, donde compartió que la pieza tomó como inspiración la ceiba dorada, considerada el árbol nacional de la Isla.

“La ceiba representa lo que es la fuerza, la resiliencia y la vida, pero no es solo eso: este árbol también se vincula con nuestros ancestros, los indios taínos, quienes le rezaban porque decían que en él descansaban sus espíritus guardianes”, sostuvo la beldad sobre el vestido, que destaca por una falda escarchada en tonos “nude” y dorado, adornada con cristales, canutillos y detalles que aluden a las raíces del árbol.

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La reina, oriunda de Dorado, expresó sentirse orgullosa no solo de representar a su país en el ámbito internacional, sino también de llevar consigo su plataforma social “Más allá de la meta”, con la cual busca que niños y jóvenes se enamoren de los deportes para desarrollar valores como la confianza y la seguridad.

Por otro lado, los presentadores Pepe Calderón y Andrea Rivera anunciaron que TeleOnce será el canal oficial de Miss Mundo 2026, y transmitirá la gala el próximo sábado, 5 de septiembre, a las 8:00 de la noche (hora local).