Fátima Bosch, la actual Miss Universo 2025, cautivó la atención de los medios de comunicación al intentar huir de la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegaba desde los Cabos, Baja California Sur, para su próximo viaje.

La mexicana volvió al eje de la controversia tras divulgarse un video donde la beldad acababa de bajar de un vehículo para partir a su siguiente vuelo a Roma, Italia, pero esta fue recibida por periodistas que comenzaron a buscar su sentir sobre Miss Universe México 2026, donde la representante de Jalisco, María Vargas, se alzó con la corona.

PUBLICIDAD

Bosch, no obstante, prefirió irse a la huída antes de tomar un momento para responder. Dicho incidente se volvió viral, con más de 240,000 “likes” en Instagram.

Tras los periodistas cuestionar la acción de irse corriendo sin dar explicaciones, Bosch manifestó que tenía “mucha energía”, pero esta afirmó luego que no debe dar declaraciones si no puede o no lo desea.

“Yo soy un ser humano, antes que nada. No soy servidora pública, no le debo explicaciones a nadie si no quiero”, dijo.

La modelo trató de evitar a los medios de comunicación huyendo hacia la entrada del aeropuerto, pero la joven de 25 años regresó y afirmó que, si caminó de prisa, cuando se acercaron a ella, era porque tenía que documentar sus maletas.

Bosch, inclusó, reaccióno a la supuesta demanda presentada por el empresario tailandés Nawat Itsaragrasil en su contra por difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

Y aunque Itsaragrasil presentó un documento de la Policía Nacional de Tailandia, Bsoch ha reveló que no ha recibido notificación alguna ni nada relacionado al supuesto caso en su contra.

“Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda”, dijo.

“Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio desgraciadamente mucha gente tiene que usar mi nombre hacer polémica o hacerse relevante”, sostuvo, haciendo referencia al incidente que ella y el también dueño de Miss Grand International protagonizaron en noviembre de 2025, antes de su coronación como Miss Universe.