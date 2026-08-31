Wapa Media se prepara para hacer historia con su cobertura de la edición Diamante del certamen Miss Universe, que celebrará sus 75 años en Puerto Rico. A partir del próximo 10 de septiembre, presentará 75 días de contenido especial dedicado a la historia de Miss Universe.

Luego de 24 años, Miss Universe escogió nuevamente a Puerto Rico para llevar a cabo el certamen en una de sus ediciones más significativas en la que se celebran 75 años de historia. Los eventos se transmitirán exclusivamente a través de Wapa Televisión, en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico, se destacó mediante comunicado de prensa.

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La cobertura de Wapa incluirá el seguimiento exclusivo de la llegada de las candidatas internacionales a Puerto Rico y su participación en las principales actividades oficiales. Desde distintos puntos estratégicos de la Isla, como hoteles, visitas especiales y más, el equipo de Wapa Media estará presente para llevar a la audiencia cada acontecimiento creando una cobertura masiva e integral que se mantendrá hasta la culminación del certamen.

A su vez, a través de todas sus plataformas en televisión, radio y digital, Wapa Media comenzó a compartir con la audiencia el proceso de preparación de Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, quien será la anfitriona de esta esta significativa edición. Tanto NotiCentro como sus programas de entretenimiento continuarán produciendo contenido especial.

El público podrá disfrutar del Desfile de Traje Típico el sábado, 21 de noviembre. El domingo, 22 de noviembre será la Competencia Preliminar, mientras que la noche final será el martes, 24 de noviembre.

“Esta edición 75 de Miss Universe representa mucho más que un certamen. Es un acontecimiento internacional que presenta a Puerto Rico ante el mundo y nos brinda la oportunidad de contar la historia del país, celebrar a la mujer y mostrar la capacidad de nuestra gente y de nuestra industria. En Wapa Media, asumimos esta responsabilidad con la visión de hacer una cobertura a la altura de este momento histórico, usando el talento que nos distingue para que nuestra audiencia viva cada etapa de esta celebración”, expresó Jorge Hidalgo, presidente y CEO de Wapa Media, mediante la nota de prensa.