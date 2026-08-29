Más allá de lucir la corona y representar su país, convertirse en Miss USA incluye jugosos premios.

Según reportó la agencia de noticias MSN, Justus Kelley, la concursante que se ganó el título el jueves, 27 de agosto, recibirá un paquete de premios valorado en $685,000.

El premio incluye una variedad de artículos, acuerdos y premios en efectivo para ayudar a la recién coronada a lograr su misión como embajadora global de la nación.

¿Qué incluye?

Kelley es la primera madre, mujer casada y que supera los 30 años que se ganó el título. Representará a los Estados Unidos en el concurso de Miss Universe que se celebrará en Puerto Rico en noviembre de 2027.

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Tras su coronación, ahora tendrá un salario de $150,000, que forma parte de los beneficios de ganar el concurso.

Además, la reina recibirá un Range Rover y, dado que necesitará basar sus operaciones en Miami durante un año, un contrato de arrendamiento totalmente pagado en un apartamento de lujo. También recibirá una casa del Westgate Vacation Club de uno de los patrocinadores del certamen.

Para competir en el 75º concurso, su viaje estará completamente pagado e incluirá un subsidio de $30,000 para su vestuario.

La reina también tendrá contratos de modelaje, paquetes de estética y peluquería, cada uno valorado en $15,000. Además de desfilar en la Semana de la Moda de Miami Swim, participará en la Semana de la Moda de Nueva York, en experiencias de la temporada de premios valoradas en $50,000 y caminará por la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes.

Las finalistas no se quedaron con las manos vacías: la primera finalista Aileen Cerchiara (Miss Florida USA) se llevó un premio en efectivo de $15,000 y la segunda Elizabeth Voight (Miss Pennsylvania USA) con $10,000. Por su parte, Madeline Erickson, Miss Iowa USA y tercera finalista, se llevó $6,500, mientras que la cuarta finalista Alayzia Christopher de Utah se llevó $3,500.