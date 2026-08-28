La reina de belleza boricua Jennifer Barreto sigue enfocada en los preparativos para representar su país al máximo en la edición 75 de Miss Universe, que será el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Pero eso no significa que la Miss Universe Puerto Rico 2026 no saque un “break” para conectar un ratito con sus fans y responder a varias preguntas desde sus “historias” de Instagram.

Entre las preguntas más sobresalientes, sus fans quisieron saber cómo le va con su habla en inglés, donde afirmó que va muy bien y que toma cursos conversacionales para asegurar un buen desempeño en el caso de llegar a la sección de pregunta final de la competencia, y, la más solicitada, cuál será el traje típico que lucirá ante el universo.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la pepiniana sobre el vestido nacional?

“Ya hay ideas en la mesa [para el traje típico], pero necesito que se dejen sorprender”, sostuvo la modelo. “No les voy a decir, y yo creo que lo que están pensando, creo que no se lo esperan, ¿qué ustedes creen que es?“, apuntaló la boricua de 27 años.

Pero Barreto quiso dejar claro lo que no será el traje típico.

“Sí les puedo decir lo que no es. No me dejaron hacer la idea de los tostones. No me dejaron hacer lo de los tostones, lamentablemente, me dijeron que era un ‘no’”, manifestó la boricua, haciendo referencia a la idea de crear un ajuar inspirado en su fritura puertorriqueña favorita.

Barreto permanece constante en su transformación, desde realizar sus compromisos diarios como beldad, hasta darle luz a diversas causas sociales desde su plataforma social “Amplifying”, que van desde los esfuerzos de recuperación en Venezuela tras el doblete telúrico que impactó al país sudamericano el pasado 24 de junio, hasta exponer el trabajo que realiza Luna Vet Help, la fundación por la veterinaria Adriana Luna que cuenta con la primera clínica enfocada en animales callejeros.

La también especialista de prevención del Departamento de Guerra de Estados Unidos tambien persiste en darlo todo en el certamen de belleza, en la que no solo busca que la Isla del Encanto clasifique por novena ocasión, sino también conseguir la sexta corona internacional.