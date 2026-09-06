Suil Anyelina Pagán, Miss Mundo de Puerto Rico 2026, expresó su agradecimiento por el apoyo que recibió a lo largo de su experiencia como embajadora del certamen internacional que se celebró este sábado en la ciudad de Nha Trang, Vietnam. Joheirry Mola, representante de República Dominicana, se alzó con la corona como Miss Mundo 2026.

Suil Anyelina Pagán, quien figuraba en el grupo de las 40 semifinalistas, no logró avanzar al cuadro del “Top 20” en la gala reciente.

“Me siento inmensamente feliz y agradecida. Representar a Puerto Rico en Miss Mundo ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, sostuvo mediante declaraciones escritas enviadas a través de la directora asociada de la franquicia local, Bárbara Serrano.

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“Me llevo una experiencia que me transformó, amistades de todas partes del mundo y momentos que voy a guardar para siempre. Haber ganado el Sports Challenge y escuchar el nombre de Puerto Rico en ese escenario fue algo indescriptible”, prosigue el mensaje de la soberana de Dorado.

“Pero lo más hermoso fue sentir a mi isla conmigo aun estando al otro lado del mundo. Cada mensaje, cada voto, cada persona que se levantó a apoyarme… lo sentí aquí”.

“Regreso a Puerto Rico con el corazón lleno, orgullosa de nuestra bandera y con muchísimas ganas de seguir creciendo y utilizando esta plataforma para cosas grandes. Esto apenas comienza”, concluyó la modelo y atleta de 21 años.

Por la región de Américas y el Caribe, a la que corresponde Puerto Rico, clasificaron Brasil (Gabriela Botelho), Estados Unidos (Mary Sickler), Argentina (Alina Akselrad) y Perú (Josiane Sciotti), además de representante de República Dominicana.

Joheirry Mola le sucede a Opal Suchata Chuangsri, Miss Mundo 2025. Su triunfo representa la segunda corona internacional para República Dominicana, tras la victoria de Mariasela Álvarez en 1982.

La beldad boricua es hija del exjugador de Grandes Ligas, Ángel Pagán, y la modelo y empresaria Windy Pagán, quien participó en el certamen de Miss Mundo de Puerto Rico 2001.

Su victoria en el “Sport Challenge” representó la cuarta ocasión para Puerto Rico en clasificar de modo directo al cuadro de 40 semifinalistas en el concurso internacional. Amante de deportes de pista y campo y el “surfing”, utilizó su reinado para promover su plataforma social “Corriendo por Puerto Rico: Más allá de la meta”. Se trata de una iniciativa que respalda la importancia mayores oportunidades deportivas para niños y adolescentes.

Puerto Rico cuenta con dos coronas internacionales del certamen que promueve el lema “belleza con propósito”. Wilnelia Merced se alzó con la corona en 1975. El segundo cetro llegó con Sthephanie del Valle en 2016.

La edición de Miss Mundo 2027 está pautada para celebrarse desde Tanzania.