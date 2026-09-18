JKN Universe LLC, una de las empresas dueñas de la Organización de Miss Universe, tomó represalias contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, al desacreditar la participación de varias franquicias asiáticas de la edición 75 del concurso de belleza que se llevará a cabo desde Puerto Rico.

Justo a la medianoche, la organización internacional lanzó un extenso comunicado de prensa informando que anuló la participación de Miss Universe Tailandia -franquicia que dirije Itsaragrisil-, Miss Universe Vietnam, Miss Universe Laos, Miss Universe Malasia, Miss Universe Singapur y Miss Universe Indonesia por “acuerdos de franquicia celebrados sin autorización y nulos”.

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Todo esto surge luego que Itsaragrisil hiciera el llamado al Gobierno de Puerto Rico a revisar el contrato que realizó con la organización por $8.7 millones en fondos públicos para realizar la edición 75 del concurso internacional tras denunciar que el dinero fue transferido a cuentas no relacionadas a la organización internacional.

“A la luz de las declaraciones falsas y engañosas realizadas públicamente por el Sr. Itsaragrisil, así como de la ausencia de un marco contractual válido que regule los supuestos acuerdos, JKN Universe LLC lamenta informar que las concursantes que representan a los países antes mencionados no podrán participar en la 75.ª edición del Concurso de Miss Universo”, lee el comunicado de prensa, donde alega que la información que el tailandés está “sin verificar, sin fundamento y presentado bajo pretextos que se ha demostrado que son falsos”, al tiempo que Miss Universe Eastern no posee el poder de otorgar, emitir o conceder de cualquier acuerdo de la organización.

La organización también destituyó a Itsaragrisil como director de la división antes mencionada, y nombró al empresario Monil Hathi como “representante y director sustituto de la empresa que posee el 50 % de participación en la entidad dueña de la marca registrada Miss Universe”.

“Itsaragrisil no tiene acceso ni comunicación alguna con los directivos o funcionarios legítimos de la Organización, ni está facultado para interactuar con ellos; por lo tanto, no cuenta con datos financieros auténticos ni verificados de la organización”, alegó la compañía.

Investigan en el Senado

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La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, sostuvo en una entrevista con Radio Isla que la Comisión de Turismo de la Cámara Alta continúa poniendo la lupa sobre el tracto de los $4.5 millones que la Compañía de Turismo de Puerto Rico ha desembolsado a la Organización de Miss Universe.

La legisladora señaló que le solicitó a la agencia gubernamental facturas, resoluciones corporativas y detalles de las cuentas bancarias donde presuntamente han sido depositados los cheques.

“Nosotros vamos a atender esto de manera responsable. Quiero que la gente sepa que nosotros no queremos que el dinero se pierda, y vaya a haber una controversia. Y no queremos que se pierdan fondos públicos y que el nombre de Puerto Rico se empañe”, indicó la también directora de la Comisión en el programa “Pega’os en la mañana” de la periodista Milly Méndez.

Jiménez Santoni añadió que están disponibles para reunirse con el empresario, aunque este, en entrevista con un medio capitalino, reveló que temía pisar tierra boricua por su seguridad.

“Tenemos que darle credibilidad a estos bancos y verificar si existen, o si esas transacciones realmente se dieron. Es complicado porque no es aquí en Puerto Rico”, sostuvo la senadora penepé.