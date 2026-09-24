Gabrielle Henry, la Miss Universe Jamaica 2025 que sufrió una estrepitosa caída en la preliminar celebrada en Tailandia el pasado mes de noviembre, radicó una demanda contra la Organización de Miss Universe y dos de sus empresas matrices, JKN Legacy Inc. y Legacy Holding Group USA.

La doctora presentó el recurso legal el pasado 21 de septiembre en la Corte Superior de Delaware, donde presentó cinco reclamos a la parte demandada, como negligencia, responsabilidad por las instalaciones, contratación, retención y supervisión negligentes,, y causa de angustia emocional, tanto por negligencia como de manera intencional.

Segun la revista People, Henry alegó que seguía una coreografía ensayada durante la parte preliminar del certamen internacional el 19 de noviembre de 2025, cuando cayó unos cinco pies a través de una “abertura sin señalar y sin cubrir en el escenario”, que contenía tanto equipo de iluminación como concreto.

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La ex-reina de belleza también sostuvo que la intensa iluminación dirigida hacia ella durante su pasarela le dificultó la visibilidad y provocó que se cayera del escenario.

Henry afirmó que perdió conciencia al momento del impacto y sufrió una “lesión cerebral traumática con hemorragia subaracnoidea aguda, contusión hemorrágica del lóbulo frontal y hemorragia subdural”, lo que la obligó a permanecer hospitalizada del 19 de noviembre, al 10 de diciembre de 2025.

La demandante aseguró que el incidente fue el «momento más traumático» de su vida, en la que acotó que la intensa cobertura mediática que generó su caída “ha causado, y sigue causando, un grave sufrimiento emocional distinto y adicional al que le provocan sus lesiones físicas”.

Henry, quien en ese momento ejercía como oftalmóloga, sufrió lesiones que la dejaron “incapaz de reanudar su residencia médica” en ese momento y que le provocaron “síntomas neurológicos y cognitivos” continuos, los cuales siguen bajo atención médica.

La moción también planteó que otras concursantes se quejaron de las condiciones de iluminación y del escenario y que, tras la caída de Henry, modificaron la tarima “para agregar luces blancas brillantes que iluminaran los bordes”. La demanda de Henry sostiene, además que la Organización y, por extensión, los demás demandados actuaron de manera “irresponsable, imprudente y con un desprecio consciente por la seguridad de la demandante y de las demás concursantes”.

La Organización de Miss Universe afirmó que “no ha recibido ni se le ha notificado ninguna demanda, reclamo, carta de requerimiento o citación judicial por parte de la Sra. Henry ni de nadie que actúe en su nombre. Por lo tanto, no estamos en condiciones de comentar sobre reclamaciones que no hemos visto”.

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Incluso, la entidad le achacó el problema a Nawat Itsaragrisil, dueño de Miss Grand International y director nacional de Miss Universe Tailandia, dado que él fue el organización de la edición 74 del concurso de belleza en su país natal.

“Cuando esas partes no cubrieron los gastos hospitalarios de la Sra. Henry y la dejaron desatendida, la Organización Miss Universo intervino y los pagó, a pesar de no tener ninguna obligación de hacerlo”, lee la respuesta de la organización.