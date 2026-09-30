Las candidatas internacionales que arribarían a Puerto Rico para participar del concurso Miss Universe, traerán algo más que vistosos trajes y accesorios. En su equipaje, incluirán una pieza donada por sus países y que ayudará a generar un impacto social en nuestro suelo.

Como parte de la programación especial previo al gran evento a celebrarse en noviembre en la Isla, se realizará una visita a SER de Puerto Rico donde las aspirantes a la corona formarán parte de “Regalos del Universo”, una iniciativa que permitirá recaudar fondos para apoyar la labor de la institución.

La gobernadora Jenniffer González Colón seleccionó a SER de Puerto Rico para formar parte de esta iniciativa, en reconocimiento a su trayectoria y al compromiso que durante décadas ha mantenido con Puerto Rico y con las familias a las que sirve.

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“Esta celebración representa una oportunidad extraordinaria para continuar proyectando a Puerto Rico ante el mundo, pero también para impulsar iniciativas que tengan un impacto positivo en nuestra gente. La gobernadora quiso que SER de Puerto Rico fuera parte de esta programación por la importante labor que realiza. Con ‘Regalos del Universo’, las candidatas traerán consigo un pedazo de sus países y lo convertirán en una aportación a una institución que por décadas ha transformado vidas en Puerto Rico”, expresó por escrito Willianette Robles, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Como parte de “Regalos del Universo”, cada candidata llegará a la Isla con un objeto representativo de su país, que podrá reflejar su cultura, sus tradiciones, su historia o su identidad. Las piezas formarán parte de una subasta especial y el 100% de los fondos recaudados será destinado a SER de Puerto Rico.

Entre los objetos podrán figurar obras de arte, artesanías, piezas de diseñador, accesorios, artículos típicos u otros elementos con un significado especial para cada país. De esta manera, la iniciativa permitirá reunir en Puerto Rico piezas procedentes de distintas partes del mundo y convertir cada una de ellas en una oportunidad para contribuir directamente con la misión de SER de Puerto Rico.

Con una extensa trayectoria de servicio a niños, jóvenes y adultos con diversidad funcional y necesidades de rehabilitación, SER de Puerto Rico ofrece servicios de rehabilitación, educación y apoyo dirigidos a promover el desarrollo, la independencia y una mejor calidad de vida de sus participantes, acompañando también a sus familias durante sus procesos.

“Regalos del Universo” se suma a “Luz de Esperanza: Universo Rosa en Puerto Rico”, iniciativa que se celebrará en Ponce y que reunirá a las candidatas de Miss Universe con pacientes de cáncer en un encuentro dirigido a promover la solidaridad, el empoderamiento y la concienciación sobre la salud de la mujer.