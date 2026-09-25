Algunos fanáticos de los concursos de belleza mostraron su indignación tras alegar que los boletos para los eventos del 75 aniversario de Miss Universe prácticamente se agotaron antes o a solo minutos del horario oficial de venta.

Varios internautas manifestaron su frustración al entrar a la plataforma de Ticketera a las 10:00 a.m. para asegurar su espacio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y descubrir que la disponibilidad era sumamente limitada. De hecho, múltiples usuarios aseguraron que la venta completa se concretó en apenas 10 minutos.

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A través de redes sociales y páginas especializadas en certámenes de belleza, diversos seguidores alegaron que el rápido sold out se debió a una supuesta “preventa exclusiva y secreta” previa a la hora oficial, la cual dejó fuera a cientos de fanáticos internacionales que esperaban adquirir sus entradas.

Sin embargo, otros usuarios argumentaron que la preventa sí existió, pero que estuvo dirigida de forma privada a directores nacionales y familiares de las candidatas. Por su parte, un grupo de compradores aseguró no haber tenido ningún contratiempo y sostuvo que las denuncias responden únicamente a rumores en línea.

Para esta edición histórica del certamen, la escala de precios establecida en la boletería oficial se dividió según el evento:

Competencia de Trajes Típicos: desde $25 en el nivel superior hasta $75 en área VIP.

Gala Preliminar: desde $40 en nivel superior hasta $225 en la zona VIP.

Noche Final: con los precios más elevados de la jornada, oscilando entre $125 y $1,000 para la sección VIP.

Más allá de la disponibilidad de taquillas, algunos fanáticos también expresaron preocupación tras la divulgación del boceto del escenario al señalar la aparente ausencia de una mesa para el jurado evaluador. Esto reavivó especulaciones y debates entre seguidores, quienes llegaron a alegar que la próxima soberana universal será elegida “a dedo y por el poder de su pasaporte”.

Las alegaciones hacen referencia a las polémicas declaraciones que hizo el presidente de la Organización Miss Universe, Raúl Rocha Cantú, al explicar por qué la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, no ganó la pasada edición del concurso.

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Aclaran la preventa y el diseño del escenario

Ante la controversia, el director ejecutivo de la Organización Miss Universe, Ronald Day, confirmó en declaraciones escritas a Primera Hora que la producción sí inició una preventa de boletos para la llamada “Edición Diamante” del certamen.

No obstante, el ejecutivo aclaró que dicha preventa estuvo “destinada para directores, delegadas y familiares”.

“Se autorizó para todos los países participantes, como es tradición y siempre se ha hecho”, sostuvo Day, quien aseguró que todas las secciones “fueron puestas a la venta y la acogida ha sido espectacular”, destacando el entusiasmo del público por el regreso del certamen a la Isla.

Por otro lado, respecto a la supuesta falta de un espacio para el panel evaluador en el plano publicado por Ticketera, Day aclaró que ese boceto era “solo para marcar el espacio que ocupará la producción y los espacios disponibles”.

“El stage aún no ha sido revelado, por lo que el boceto no refleja dónde ubicará la mesa del jurado”, enfatizó.

Asimismo, el ejecutivo panameño garantizó que, como en todas las ediciones, el certamen contará con un comité de evaluación compuesto por 10 integrantes, quienes tendrán a su cargo la selección de la nueva reina universal.