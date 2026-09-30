Miss Universe Organization reveló este miércoles el diseño del escenario que acogerá la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este noviembre.

Concebido como un espacio dinámico y en constante transformación, según se informó, “el escenario incorpora elementos escenográficos móviles, gráficas 3D y tecnología avanzada de iluminación y video para crear una experiencia visual completamente diferente en cada segmento de la producción”.

Se especificó en comunicación escrita que la configuración, colores, iluminación y ambiente se transformarán continuamente a lo largo del espectáculo, haciendo que el escenario luzca nuevo y distinto de un momento a otro, desde las presentaciones de apertura hasta la coronación final.

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“Queríamos crear un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universe”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

“Es ambicioso, innovador y diferente a todo lo que hemos hecho antes, al tiempo que crea una identidad visual única y estrechamente vinculada a esta celebración de aniversario en Puerto Rico”, añadió.

La producción reúne a un equipo internacional de directores, diseñadores de escenografía e iluminación, equipos de cámaras, especialistas en producción técnica y coreógrafos con experiencia en algunas de las principales producciones de entretenimiento en vivo alrededor del mundo, para crear un espectáculo a la altura de esta celebración.

Más de 120 delegadas de distintas partes del mundo se anticipan que subirán al escenario durante la celebración, con coreografías, números de producción y transiciones diseñadas específicamente para cada noche de competencia.

El escenario será el punto central de las tres noches de eventos de Miss Universe en el Coliseo de Puerto Rico: la Competencia de Trajes Nacionales el 21 de noviembre, la Competencia Preliminar el 22 de noviembre y la Gala de Coronación del 75 aniversario de Miss Universe el 24 de noviembre.

Los boletos para todos los eventos están disponibles a través de Ticketera.com. Para más información, visite missuniverseorg.com.