Lina Luaces, la modelo e hija de la presentadora Lili Estefan, dio las gracias por el respaldo que ha recibido tras revelar que padece de esclerosis múltiple (EM) y tomó el tiempo para explicar los cambios físicos en su rostro a causa del tratamiento médico que recibe desde hace dos meses.

En un mensaje difundido ayer jueves, Día de Acción de Gracias, a través de sus historias de Instagram, la ex-Miss Universe Cuba 2025 abordó de frente los comentarios sobre su apariencia, sin dejar atrás su agradecimiento.

“Hoy tengo muchísimo que agradecer”, escribió la modelo de 24 años al iniciar su publicación. “Sé que muchos han notado la retención de líquidos en mi rostro debido al tratamiento con altas dosis de esteroides que he recibido durante los últimos dos meses”, explicó.

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En una historia publicada en su cuenta de Instagram con motivo del Día de Acción de Gracias, la modelo explicó que la retención de líquidos en su rostro responde al tratamiento con altas dosis de esteroides que recibe desde hace dos meses. ( Captura / Instagram )

Lejos de mostrarse acomplejada por los efectos secundarios de la medicación, Luaces aseguró que su prioridad actual no es preocuparse por la imagen, sino mejorar su bienestar físico.

“Una gran parte de mi etapa como Miss Universo se trataba de lucir siempre perfecta, pero esta etapa de mi vida se trata de sanar, y eso es mucho más importante que cualquier apariencia”, sostuvo.

El proceso médico de Lina Luaces detrás de la esclerosis múltiple

En un video subido a sus redes sociales el pasado miércoles, Luaces reveló que sufrió una parálisis en el lado derecho de su cuerpo en septiembre pasado, episodio que la obligó a recibir atención médica y confirmar que padece de esclerosis múltiple. Dicho percance surgió luego de haber experimentado síntomas como agotamiento extremo, niebla mental y pérdida de sensibilidad en una pierna incluso durante su acuartelamiento en Miss Universe 2025 en Tailandia.

“La gente veía los vestidos, las presentaciones y las fotografías, pero no veían el dolor, la presión ni lo que estaba viviendo en privado”, relató en su testimonio, en el que recordó haber pedido “a Dios un milagro” mientras sentía frustración porque su cuerpo “estaba fallando justo cuando más lo necesitaba”.

Desde entonces, la joven compartió que se ha sometido a terapia física intensiva para recuperar su movilidad y volver a caminar y utilizar sus manos con normalidad, respaldada por su madre, Lili Estefan, y su hermano Lorenzo.

Lili Estefan acompañó de cerca a su hija, Lina Luaces, durante los días en que la ex-Miss Universe Cuba 2025 estuvo recluida en el hospital antes de recibir su diagnóstico de esclerosis múltiple. ( Captura / Instagram )

“He pasado por terapia física intensiva para recuperar mi movilidad, aprender a caminar nuevamente y volver a utilizar mis manos. Ha sido un proceso muy difícil tanto física como emocionalmente”, señaló.

La entonces soberana manifestó que su fe y el amor de la familia han sido su mayor apoyo durante este proceso.

“Me han sostenido en los momentos más difíciles, especialmente cuando no sabía qué me esperaba al día siguiente”, concluyó.