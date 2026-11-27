Lina Luaces, la modelo e hija de la presentadora Lili Estefan quien representó a Cuba en Miss Universe 2025, reveló hoy, miércoles, que fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM) luego de enfrentar meses de síntomas neurológicos y una hospitalización de emergencia en septiembre pasado.

En un extenso testimonio que compartió en sus redes sociales, la exreina de belleza relató que las primeras señales de alerta surgieron el año pasado, poco después de alzarse con la corona nacional, mientras cumplía con jornadas de entrenamiento de hasta 16 horas al día.

“El año pasado, poco después de ser coronada Miss Universo Cuba, durante una de las etapas más exigentes de mi vida, comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha, desde la cadera hasta el pie... estaba tan enfocada en esta oportunidad que no me hice los estudios médicos necesarios”, confesó.

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Luaces explicó que, pese a perder movilidad y recibir recomendaciones de retirarse del certamen por razones de salud, decidió continuar representando al país rumbo a la gala internacional celebrada en Tailandia, al tiempo que lidiaba con críticas en internet por su desempeño.

“No teníamos respuestas, no podía caminar ni en tacones tampoco, y me aconsejaban retirarme de la competencia por mi salud. Pero abandonar nunca fue una opción para mí. Sentía un llamado muy fuerte de ser una voz para los cubanos y quería hacer sentir orgullosa a mi familia”, sostuvo, al señalar que quienes la criticaban desconocían “el dolor, la presión ni lo que estaba viviendo en privado”.

La modelo también resaltó que sufrió una intoxicación alimentaria severa durante su mes de estadía en Tailandia, sin imaginar que atravesaba un brote de la condición autoinmune sin diagnosticar.

Hospitalización y parálisis en septiembre

Cuando regresó a Miami, Luaces compartió que la sensibilidad en su pierna mejoró parcialmente, pero el agotamiento persistió durante casi un año sin que los exámenes iniciales arrojaran un diagnóstico claro. No fue hasta septiembre de este año cuando el cuadro médico se agravó de forma repentina.

“En septiembre, desperté una mañana sin poder mover la mano. Entré al hospital y, para finales de esa semana, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba paralizado, desde la cara hasta el pie. Fue entonces cuando recibí mi diagnóstico: esclerosis múltiple, también conocida como EM”, detalló.

La también creadora de contenido indicó que, durante los últimos dos meses, se ha sometido a terapia física intensiva para recuperar la movilidad, volver a caminar y retomar el uso de sus manos. También admitió que el diagnóstico le trajo alivio luego de que personas de su entorno atribuyeran sus síntomas a episodios de ansiedad.

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“Hubo momentos en los que personas a mi alrededor insistían en que era ansiedad, que necesitaba ver un psiquiatra o un psicólogo, o que me estaba imaginando lo que sentía. Aunque recibir este diagnóstico fue muy difícil, también me trajo alivio porque por primera vez sentí que lo que estaba viviendo era real y que finalmente tenía una explicación”, expresó.

Alianza educativa y mensaje de fe

Luaces destacó contar con el respaldo de su familia y arraigarse a su fe durante el proceso de rehabilitación, y anunció que colaborará con la organización National Multiple Sclerosis Society para orientar a pacientes recién diagnosticados y a sus familiares mediante recursos educativos en inglés y español.

“Todavía estoy aprendiendo a vivir con este diagnóstico, pero sé que aquí no termina mi historia. Tengo muchísimas cosas que quiero vivir y lograr. Hoy valoro aún más la vida, mi salud, mi familia y las personas que verdaderamente están presentes para mí. Tengo fe en que lo mejor está por venir”, concluyó.