Radiante, relajada y sofisticada.

La página oficial de la organización de Miss Universe compartió en sus redes sociales imágenes oficiales de la puertorriqueña Jennifer Barreto posando en una sesión de fotos en lo que representa su primer día como Miss Universe 2026, en un momento más allá de la noche de la coronación.

Empoderada con su título como la más bella de la edición diamante del certamen que se celebró en suelo boricua, en las imágenes la soberana apropia su “realeza” mientras posa con distinción y con un arreglo que proyecta elegancia.

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“Su primera mañana como Miss Universo. Ayer, un sueño se hizo realidad. Hoy, Jennifer despierta ante un capítulo totalmente nuevo, lleno de propósito, posibilidades infinitas y un universo de oportunidades. Y esto es solo el comienzo”, lee el mensaje en inglés que compartió la organización. Las imágenes muestran a la reina proyectando majestuosidad en un ambiente con una estética minimalista.

Jennifer Barreto pasará a la historia como la primera reina casada y madre en lograr la corona internacional del reconocido certamen.

La isabelina salió victoriosa en el cuadro de las cinco finalistas que incluyeron a las delegadas de República Dominicana, Venezuela, Miss Filipinas y Nueva Zelanda.