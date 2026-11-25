El título de Miss Universo no solo reconoce a quien gana el certamen de belleza, también implica una serie de compromisos y responsabilidades que la representante debe asumir durante su mandato. A cambio, recibe una serie de beneficios que forman parte del paquete que acompaña al título.

Este 24 de noviembre se la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto se coronó como la nueva reina universal. Aunque la Organización Miss Universo no publica oficialmente los premios, las ediciones anteriores permiten conocer algunas de las ventajas que obtiene quien se lleva la corona.

33 Fotos Conoce algunos detalles de la recién edición del certamen que fue ganado por Puerto Rico.

Un apartamento en Nueva York

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Uno de los beneficios es una vivienda en Nueva York, donde la representante puede residir durante el periodo que dura su mandato. Sin embargo, el apartamento no pasa a ser de su propiedad, pues al terminar su reinado deberá dejarlo para que lo ocupe su sucesora.

La organización también cubre los gastos relacionados con el inmueble, como los servicios, la alimentación y la limpieza.

¿Cuánto dinero recibirá Miss Universo 2026?

Además de la vivienda, quien obtenga el título recibirá una remuneración económica de 250 mil dólares al año.

A esta cantidad se suman 50 mil dólares mensuales destinados a cubrir gastos relacionados con su imagen, como vestuario, citas y otros compromisos oficiales.

49 Fotos La Isla se ha destacado por ser uno de los países con más coronas.

La modelo también puede obtener ingresos adicionales por su participación en campañas publicitarias.

Al concluir su periodo, deberá entregar simbólicamente la corona a la siguiente representante, quien asumirá el título y las responsabilidades que conlleva.