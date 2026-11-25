Con la coronación de Jennifer Barreto como Miss Universe 2026, surge la pregunta sobre quién será coronada para portar el cetro local y continuar con los compromisos de la organización de Miss Universe Puerto Rico.

Por regla general, esa corona pasaría a la primera finalista, quien en la pasada edición del certamen local fue Miss Arroyo, Génesis Dávila. Sin embargo, la joven fue coronada hace unas semanas como la primera candidata boricua para competir en el certamen Miss Grand International All Stars, cuya final se celebrará en diciembre en Asia.

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En caso de que Dávila no pueda ser coronada como Miss Universe Puerto Rico 2026, la corona pasaría a manos de la segunda finalista, Miss Aguas Buenas, Viviane Díaz Arroyo.

Al momento, nada ha sido confirmado y se espera por el anuncio oficial de la organización de Miss Universe Puerto Rico, que, dadas las reglas de Miss Universe, tiene el deber de tomar la decisión.

Esta no es la primera vez que sucede. En 2001, cuando Denise Quiñones se coronó como Miss Universe, la primera finalista, Miss Añasco, fue coronada como Miss Universe Puerto Rico 2001. Lo mismo ocurrió en 2006, cuando Zuleyka Rivera ganó el certamen internacional. En ese caso, la corona local pasó a manos de la segunda finalista, Miss Ponce, Marilyn Bartolomei Balay, debido a que la primera finalista, Miss Yauco, no aceptó la corona por razones relacionadas con sus estudios de medicina.

Jennifer Barreto se coronó como Miss Universe 2026 en la 75.ª edición del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Esta es la sexta corona universal de Puerto Rico. La primera llegó en 1970, la segunda en 1985, la tercera en 1993, la cuarta en 2001 y la quinta en 2006.