Tras hacer historia al convertirse en la sexta puertorriqueña en conquistar la corona de Miss Universe y en la primera madre en ganar el certamen, Jennifer Barreto aseguró que asume el título con un compromiso claro: utilizar la plataforma para inspirar, servir y dejar una huella en la vida de otras personas.

En sus primeras declaraciones como reina universal ante los medios de comunicación, Barreto expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y destacó que su participación siempre estuvo guiada por un propósito que va más allá de la competencia.

“A mí me gustan los retos... Y yo sabía que una edición Diamante merecía un diamante y vine aquí con un propósito bien claro: el servicio y la filantropía conectan y mucho más allá de inspirar, poder impactar muchas vidas. Creo que estoy en la plataforma correcta y en el año correcto, porque para Dios no hay coincidencias. Sé que estoy aquí para un propósito bien grande”, expresó visiblemente emocionada.

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Asimismo, manifestó su agradecimiento por el apoyo que recibió desde el inicio de la competencia y reafirmó su disposición para asumir las responsabilidades del título.

“Estoy agradecida por la oportunidad y el apoyo tan genuino que he recibido desde el inicio. Estoy comprometida no tan solo como mujer puertorriqueña, sino también como mujer universal. Estoy lista para comenzar a trabajar y que me den la oportunidad… No soy perfecta, pero vine a ser memorable y aspiro a ganarme el respeto y el cariño de todos ustedes”, aseguró.

La boricua alcanzó la victoria durante la gran final de la 75.ª edición del concurso, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ante miles de compatriotas que fueron testigos de una noche histórica.

Ahora, su primer compromiso como Miss Universe 2026 la llevará hasta Nueva York, donde formará parte del tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s el próximo 26 de noviembre.