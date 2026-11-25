Jennifer Barreto, quien se alzó como Miss Universe 2026, logró cautivar con el vestido de gala en la noche final del certamen de Miss Universe. La beldad optó por una creación del diseñador Luis Antonio.

“Cinco mujeres escribieron la historia. Cinco coronas iluminaron nuestro camino. Hoy, sus legados se entrelazan en una sola creación”, detalla el comunicado de prensa compartido por la organización del certamen local.

La edición de la noche celebraba la edición número 75 del certamen en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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La prenda de vestir de Jennifer Barreto estuvo inspirada en los vestidos “que marcaron la historia de Puerto Rico en Miss Universe.

La prenda de vestir es una creación del diseñador Luis Antonio. ( Suministrada )

El vestido rinde homenaje a nuestras cinco reinas universales. De Marisol Malaret (1970), el brillo y la elegancia clásica. De Deborah Carthy-Deu (1985), los delicados bordados lineales que estilizan la silueta. De Dayanara Torres (1993), la pureza del blanco y la fluidez de una caída majestuosa. De Denise Quiñones (2001), la sofisticación del escote halter profundo. De Zuleyka Rivera (2006), la sensualidad de una silueta esculpida y el dramatismo de los cristales. Cinco mujeres. Cinco épocas. Cinco coronas. Una misma isla”, agrega la nota de prensa.

Cómo se hizo

La elaboración del vestido de alta costura recorrió tres destinos, “combinando precisión técnica y un extraordinario trabajo artesanal”, afirma la comunicación escrita. El patrón original se desarrolló en Puerto Rico a la medida de nuestra reina de belleza. “Luego viajó a Nueva York, donde fue digitalizado y se elaboró el patrón en tela, ajustado exactamente a su figura”. Desde allí, llegó a la India, donde artesanos bordaron completamente a mano los canutillos blancos, plateados y transparentes, junto con líneas simétricas de pedrería. A su regreso a Puerto Rico, el montaje y la confección final se hicieron íntegramente a mano.

“El resultado es una creación de escote halter profundo, espalda descubierta y falda de corte sirena, cuya silueta se distingue por líneas bordadas simétricamente que realzan la figura y crean un extraordinario juego de luz y movimiento”.

“La creación se complementa con una imponente capa de plumas blancas, cuya amplitud y movimiento aportan dramatismo y elegancia, en contraste con la silueta ajustada del vestido. Más que un accesorio, la capa simboliza la grandeza y el legado de las cinco reinas universales que precedieron a Jennifer”, prosigue en detalle la nota de prensa, que aclara que no se trata de replicar los vestidos del pasado, “sino de transformar su esencia en una nueva expresión de belleza”.

Poco antes de la gala final, Miss Universe Puerto Rico adelantó en sus redes sociales datos sobre el diseño que modelaría. Cada una de nuestras reinas universales me dejó algo que hoy llevaré puesto. Elegancia, delicadeza, majestuosidad, carisma y Magnetismo”, publicó. “Esta noche desfilo con ustedes. Con su legado, con su valentía y con todo lo que abrieron para que otras pudiéramos soñar”, concluyó en su emotivo mensaje.