Fátima Bosch está a punto de entregar la corona a aquella candidata que represente Miss Universe durante un año, por lo que ayer, lunes 23 de noviembre, se celebró la despedida de la joven tabasqueña, en la que ofreció un discurso donde habló de la gratitud y dicha que experimenta por todo lo vivido durante su reinado.

Este martes, 24 de noviembre, se celebrará la 75 edición del certamen, y Bosch será una de las presentes, ya que, como la actual representante de Miss Unvierse, será ella quien corone a la nueva delegada del concurso de belleza.

Como parte de las actividades con que concluirá su reinado, este lunes se celebró la despedida de la joven, en San Juan, Puerto Rico, ya que ese es el país donde se celebrará la gran final.

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La joven, enfundada en un vestido corto con pedrería aperlada, leyó un emotivo discurso, que retrató el significado tan grande que tiene para Fátima haber sido parte del certamen y, como este le cambió la vida, motivo por el que no era fácil expresar con palabras la sensación que se encontraba experimentando.

“No sé por qué me pongo tan nerviosa cuando hablo, si, según mi mamá, es de las habilidades que Dios me dio, cuando hablo, normalmente, no me gusta traer nada conmigo, es la primera vez, en todo el año, que traigo tantas hojas, pero creo que hay experiencias que son tan increíbles, que vale la pena recordar cada detalle; hay capítulos en la vida que son tan extraordinarios que, cuando llega el momento de cerrarlos, las palabras parecen quedarse cortas”, indicó, mientras se apoyaba de las anotaciones que llevaba consigo.

También agradeció a todas aquellas personas que estuvieron involucradas en su proceso para ser coronada y, después, a quienes la acompañaron durante el año de actividades que realizó como representante de la Organización Miss Universe.

“Me gustaría nombrarlas a todas porque, de verdad, cada persona cambió algo en mi corazón, hasta el día de hoy; ha llegado el momento de despedirme, gracias, por ser parte de mi historia, qué privilegio tan grande compartir esto con ustedes, con todo mi amor y, por última vez, Fátima Bosch, Miss Universe 2025”, dijo, a la par que recibía aplausos y silbidos de las y los presentes.