Vivianie Díaz Arroyo, quien compitió bajo la banda de Aguas Buenas, obtuvo el puesto de segunda finalista en la final de Miss Universe Puerto Rico 2026, certamen en el que ya había participado previamente en 2019, cuando logró posicionarse entre las 10 semifinalistas.

Tras la competencia, Díaz Arroyo reaccionó en sus redes sociales con un mensaje de gratitud y reflexión, en el que agradeció el apoyo recibido durante su proceso en el certamen.

“#ConElCorazon lleno de gratitud, cierro esta etapa sabiendo que lo di todo”, expresó al inicio de su mensaje, en el que también destacó el respaldo de su familia, equipo de trabajo, amigos y seguidores.

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La beldad aseguró que, aunque no obtuvo la corona, se lleva consigo aprendizajes y satisfacción personal. “No me llevo una corona, pero me llevo algo igual de valioso: la certeza de que fui fiel a mí”, escribió.

Asimismo, agradeció a quienes la acompañaron durante la competencia y resaltó que el proceso tuvo un significado más allá del resultado final.

En un tono más jocoso, añadió: “Y bueno… en resumen, parece que el budget solo me dio para llegar a 2da finalista jajajaja”, comentario con el que también hizo un llamado a la empatía y a evitar la desinformación en redes sociales.

Díaz Arroyo cerró su mensaje reafirmando su agradecimiento y orgullo por su participación, firmando como “Miss Aguas Buenas 2026”.