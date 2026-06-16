“Puerto Rico es pequeño en territorio, ¡pero qué grande somos en corazón!“

Así se manifestó la modelo y empresaria Vivianie Díaz Arroyo, quien busca mostrar la grandeza y diversidad de la Isla del Encanto en su segundo intento por conseguir la corona de Miss Universe Puerto Rico.

La representante de Aguas Buenas está “disfrutando el proceso” a siete años de probar su suerte por primera vez en el certamen de belleza -cuando logró llegar al cuadro de las 10 finalistas representando el pueblo de Villalba- asegurando que ahora está lista para mostrar una versión mejorada de su persona, así como una potencial anfitriona del concurso internacional, que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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“Este año es uno muy completo. Somos 36 candidatas conmigo, es un año competitivo, es la realidad, y qué bueno que así sea, porque somos el país sede”, comentó la modelo y empresaria a preguntas de Primera Hora.

37 Fotos Un total de 36 concursantes aspiran a convertirse en la anfitriona del certamen internacional que se celebrará en la Isla.

“Tenemos que asegurarnos que la reina que sea electa este próximo 25 de junio que sea una reina completa, que entienda la responsabilidad de recibir a las delegadas del mundo aquí en Puerto Rico, y una reina que pueda demostrar que Puerto Rico es gigante, que hay de todo, que no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país porque somos un archipiélago bien completo”, agregó.

En momentos en que la modelo se reintegra al ambiente de los certámenes a media década de darlo todo en Miss Grand International, competencia donde llegó tercera finalista, aseguró estar clara de su prioridad de cara al concurso nacional que se dará en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Mi norte, mi competencia es conmigo misma sobre el escenario, es demostrándole al jurado que tengo las cualidades que buscan, que tengo la capacidad de poder representar a Puerto Rico fuera del escenario, fuera de la entrevista de jurado”, resaltó quien también celebró la diversidad de sus compañeras, de quienes afirmó estar aprendiendo también.

“Aquí hay madres, aquí hay doctoras, aquí hay abogadas, aquí hay profesionales, aquí hay comunicadoras, aquí hay de todo un poco y eso hace que la experiencia sea integral”, apuntaló.

Ante reportes cuestionando la existencia de un posible conflicto de interés, por haberse destacado como la pasada presentadora del espacio “¿De quién es la corona?" el año pasado, que ha llevado a algunos a preguntar si fue empleada de la organización de Miss Universe Puerto Rico, Díaz Arroyo indicó que, como lo explicó la directora de la franquicia, Yizette Cifredo, ella solo fue una “contratista independiente”.

“A todas esas personas que les preocupa, yo solo les pido que se den la oportunidad de conocerme, que se den la oportunidad de ver mi evolución durante el mundo de los certámenes, de poder evaluarme a mí por mis méritos y mi desempeño. Aquí todas estamos en ley, estamos cumpliendo con el contrato”, sostuvo.