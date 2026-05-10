Nashley Pariente, representante del pueblo de Camuy, asegura estar lista para representar a la Isla con “orgullo y entusiasmo” y alzar su voz por las causas pertinentes en Miss Universe Puerto Rico 2026.

“Me siento un poquito veterana”, dijo entre risas la beldad, quien sostuvo que regresa a la competencia con mejor proyecto, planificación y “un equipo entero”, a diferencia de su participación en 2018, edición en la que Kiara Liz Ortega se coronó como la reina nacional.

“Busco hablar de esos temas incómodos, lo que es el asunto del agua, la luz, la economía, el sistema de salud; quiero hablar de esas cosas sin tener que tocar la política. Es ser una reina como lo fue la princesa Diana, que es alguien que tanto admiro y busco mucho”, resaltó la boricua de 29 años.

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Pariente enfatizó que destacará su plataforma social, France Global Charity Foundation, que se encarga de llevar bienestar a nivel holístico a niños, jóvenes y adultos boricuas.

“Siento que regreso con todo, algo que en 2018 no pude lograr por comenzar en esta industria sin saber nada. Pero regreso sabiendo qué tengo que dar, qué necesita mi Isla, y estoy lista para mostrar ese liderazgo que tanto necesitamos”, resaltó la también maestra de soccer.

Pariente afirmó que, distinto a años pasados, Miss Universe Puerto Rico busca resaltar un tipo de belleza que va más allá de lo físico, sino a lo emocional.

“Vamos a tener el nombre de Puerto Rico siempre en nuestro conocimiento y en cada paso que damos. Esperen una noche final espectacular, esperen una trayectoria marcada de cambios, porque se verán en el camino”, destacó.

Pariente es una de las 36 candidatas que aspira convertirse en la sucesora de Zashely Nicole Alicea Rivera y, de paso, en la reina anfitriona de la edición número 75 de Miss Universe, que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.