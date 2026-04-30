Un abrazo a la historia y la evolución de las mujeres puertorriqueñas.

Eso es lo que Miss Universe Puerto Rico (MUPR) honra en la nueva corona oficial que presentó hoy, jueves, junto a la actual reina, Zashely Nicole Alicea Rivera, en un evento multitudinario en Lido Jewelers de The Mall of San Juan.

La organización presentó la nueva pieza que lleva el nombre de “Legado”, inspirado en la temática de la actual edición del certamen de belleza, donde establecen un puente entre la tradición nacional y la nueva generación de mujeres que buscan llevar su historia de vida a los escenarios.

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La corona, que su base está confeccionada en oro blanco pulido de 14 quilates, posee 78 diamantes valoradas en aproximadamente 78.95 quilates que representan todos los pueblos de la Isla del Encanto.

El elemento clave de esta nueva pieza es su centro, que cuenta con una figura que simboliza a la mujer boricua, con sus brazos arriba, que representa la invitación a la apertura y la conexión con el mundo, y una perla en su parte superior que representa a Puerto Rico como la “Perla del Caribe”, haciendo honor a la primera reina universal boricua, Marisol Malaret.

“Lo importante aquí era que hiciéramos una corona que tuviera en mente la belleza de la corona clásica de una reina, pero que también tuviera algo que fuera nuestro, algo distinto de lo que hemos hecho con Lido Jewelers”, compartió Yizette Cifredo, directora nacional de MUPR, en entrevista con Primera Hora.

Cifredo también sostuvo que la corona cuenta con unas ondas que representan las ondas del Mar Caribe, así como las de nuestras playas, y unos elementos florales que celebran la riqueza natural de la nación, así como la feminidad caribeña y su afán por el crecimiento.

“Lo que entendimos aquí es que en Puerto Rico se va a celebrar el certamen internacional, y sus 75 años de historia de Miss Universo, y era el momento perfecto de tener una corona que representara esa historia de los certámenes con la elegancia, lo clásico, la delicadeza, el poder, pero con una mirada hacia el futuro”, destacó.

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La corona fue revelada de manera distinta, ya que Zashely Nicole Alicea Rivera fue la primera en desfilar con la nueva tiara ante las 36 candidatas que aspiran por ser la futura anfitriona del concurso que tendrá lugar en el Choliseo este mes de noviembre.

“Me siento bendecida porque tengo la oportunidad de llevar una segunda corona en mi reinado, me llena muchísimo el corazón”, sostuvo Alicea Rivera, asegurando que el galardón, más allá de ser un accesorio preciado, representa la oportunidad para que las mujeres puertorriqueñas lleven su trayectoria de vida a cualquier rincón del mundo.

“Me parece también increíble que podamos recordar a las mujeres que han hecho historia en Puerto Rico, así que estoy agradecida y honrada de que esa historia se siga viendo en el certamen”, pronunció la también modelo y bailarina profesional.

La corona “Legado” se mantendrá durante dos semanas en exhibición en las facilidades de LIDO, en The Mall of San Juan, por lo que el público podrá observar más de cerca cada detalle de esta majestuosa creación.